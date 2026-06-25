Šie automobiliai vagims – lyg medus bitėms: kodėl jie taip traukia ilgapirščius

BTA duomenys rodo, kad per pastaruosius dvejus su puse metų dažniausiai buvo vagiami „Lexus“ automobiliai – jie sudarė beveik trečdalį visų registruotų automobilių vagysčių. Toliau rikiuojasi „Toyota“, „Mercedes-Benz“, taip pat krovininio transporto gamintojų „DAF“, „Krone“ ir „Schmitz Cargobull“ transporto priemonės.
„Automobilių vagysčių statistikoje atsispindi ir vagišių favoritai – tam tikri modeliai šiame sąraše atsiduria metai iš metų. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Kitaip tariant, vagys retai vadovaujasi simpatijomis – jie renkasi tai, ką vėliau lengviausia paversti pinigais „, – sako BTA Žalų departamento direktorė Karolina Emanuelė Karpova
Automobilių dalių vagysčių statistikoje pirmauja „Audi“, BMW ir „Mercedes-Benz“ markės automobiliai.
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Technologijos pažengė į priekį – kartu su jomis ir vagys
Išmanių automobilių studijos „Autokraitis“ įkūrėjas, vadovas Andrius Benokraitis sako, kad šiuolaikiniai automobiliai tampa vis patogesni vairuotojams, tačiau dalis šių sprendimų palengvina gyvenimą ir ilgapirščiams.
„Daugelis naujesnių automobilių turi berakčio atrakinimo sistemas. Profesionalūs vagys gali pasinaudoti specialia įranga ir perduoti rakto signalą iki automobilio, net jei pats raktelis tuo metu yra namuose. Automobilis „pamato“ raktą, atsirakina, užsiveda ir gali išvažiuoti taip, lyg prie vairo būtų savininkas“, – aiškina A. Benokraitis.
Pasak jo, kai kurių modelių vagystės scenarijai dar paprastesni. Pastaruoju metu didesnio ilgapirščių dėmesio sulaukia tam tikri „Toyota“ ir „Lexus“ modeliai.
„Pavyzdžiui, tam tikrų „Toyota“ ir „Lexus“ automobilių atveju vagys gali tiesiogiai prisijungti prie automobilio elektronikos sistemų ir taip atrakinti bei užvesti transporto priemonę. Technologijos automobiliuose nuolat tobulėja, tačiau vagys taip pat ieško silpnųjų vietų, todėl vien gamyklinės apsaugos šiandien dažnai nebepakanka“, – pasakoja A. Benokraitis.
Gamyklinė apsauga – ne šarvai
Anot A. Benokraičio, viena didžiausių klaidų – įsitikinimas, kad naujas automobilis jau savaime yra gerai apsaugotas.
„Gamykloje montuojamos sistemos yra standartizuotos. Jei nusikaltėliai išsiaiškina, kaip apeiti vieną sistemą, tą patį principą gali pritaikyti ir kitiems tos pačios markės modeliams. Todėl gamyklinę apsaugą labiau vertinčiau kaip papildomą prevenciją, bet ne kaip garantiją, kad automobilis nebus pavogtas“, – teigia „Autokraitis“ vadovas.
Jo teigimu, efektyviausiai veikia individualiai sumontuotos apsaugos sistemos, kurios fiziškai neleidžia automobiliui pajudėti iš vietos be papildomo vairuotojo identifikavimo.
„Papildomai tokios sistemos gali įjungti signalizaciją, siųsti pranešimus savininkui ar perduoti automobilio buvimo vietos duomenis. Iš esmės jų tikslas yra ne tik informuoti apie bandymą pavogti automobilį, bet ir padaryti taip, kad automobilis neišvažiuotų iš vietos“, – sako A. Benokraitis.
BTA draudimo Žalų departamento direktorė atkreipia dėmesį, kad net ir geriausia apsaugos sistema negali visiškai pašalinti vagystės rizikos, todėl svarbu pasirūpinti ir finansine apsauga.
„Po automobilio vagystės nemaloniausia būna ne tik netekti transporto priemonės, bet ir suprasti, kad turėtas draudimas šių nuostolių nepadengs. Vairuotojai kartais klaidingai mano, jog užtenka privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, tačiau jis nuo vagystės neapsaugo. Tokiais atvejais finansinę pagalvę suteikia KASKO draudimas, todėl kartu su papildomomis apsaugos sistemomis jis yra svarbi visapusiškos automobilio apsaugos dalis“, – tvirtina K. E. Karpova.
Jei automobilis kieme – nereiškia, kad jis apsaugotas
Dar vienas paplitęs mitas, kad saugiausia vieta automobiliui – nuosavo namo kiemas ar vieta po langais. Vis dėlto praktika rodo, kad ilgapirščiai dažnai nesirenka nei konkretaus paros laiko, nei konkrečios vietos.
„Žmonės neretai galvoja: automobilis stovi prie namų, vadinasi, jis saugus, tačiau vagystės vyksta ir gyvenamųjų rajonų kiemuose, ir prekybos centrų aikštelėse, ir prie mokyklų ar viešbučių. Vieta gali sumažinti riziką, bet jos nepanaikina“, – pažymi A. Benokraitis.
BTA draudimo Žalų departamento direktorė atkreipia dėmesį, kad praktikoje pasitaiko atvejų, kai transporto priemonės dingsta tiek iš daugiabučių kiemų, tiek iš gyvenamųjų rajonų ar net saugomų aikštelių užsienyje.
„Vienu atveju „Lexus“ buvo pavogtas iš gyvenamojo rajono kiemo Vilniuje, kitu – automobilis dingo iš saugomos aikštelės užsienyje. Tokios situacijos primena, kad svarbiausia yra ne tik vieta, kurioje stovi automobilis, bet ir tai, kokiomis apsaugos priemonėmis jis aprūpintas“, – akcentuoja K. E. Karpova.
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