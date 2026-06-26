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Penktadienį mažėjo visų tipų degalų kainos: kiek tiksliai

2026 m. birželio 26 d. 12:30
Lyginant su ketvirtadieniu, vidutinės dyzelino, benzino ir skystintų naftos dujų (SND) kainos sumažėjo atitinkamai 1,8 proc., 2 proc. ir 2,2 proc., skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Pasak agentūros, dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,634 euro iki 1,899 euro už litrą, o vidutinė kaina siekė 1,746 euro litrui ir buvo 1,8 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (birželio 25 d.), kai kainos vidurkis buvo 1,778 euro/l.
Tuo metu benzino kainos penktadienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,54 euro iki 1,819 euro už litrą, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,661 euro/l, arba 2 proc. mažiau nei ketvirtadienį, kai ji siekė 1,694 euro litrui.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,64 iki 0,959 euro/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,783 euro/l, arba 2,2 proc. mažiau nei ketvirtadienį – tada kaina buvo 0,8 euro litrui.
Didmeninė benzino kaina birželio 25 d. Lietuvoje buvo 1,5 euro/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,6 euro/l. Birželio 23 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,51 euro/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,6 euro/l.
Brent naftos kaina rinkoje birželio 25 d. buvo 75,26 JAV dolerio už barelį. Birželio 24 d. ji buvo kiek mažesnė – 73,74 JAV dolerio už barelį.
Prieš konflikto Artimuosiuose Rytuose pradžią, vasario 27 d., vidutinė Brent naftos kaina buvo 72,48 JAV dolerio už barelį.
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