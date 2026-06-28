Kriminalizuoti šią veiką pasiūlė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas įregistravęs Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius.
Pagal projektą, tas, kas pagamino netikrą asmenų su negalia automobilių statymo kortelę arba ją suklastojo, tokią suklastotą kortelę laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, būtų baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Jei Seimas pritartų, už asmenų su negalia automobilių statymo kortelės suklastojimą ir panaudojimą būtų numatyta tokia pat atsakomybė, kaip ir už kitų svarbių dokumentų – asmens tapatybės kortelės, paso, vairuotojo ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų klastojimą.
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Tikimasi, kad pasiūlytas reguliavimas užkardys asmens su negalia automobilio statymo kortelių neteisėtą naudojimą bei užtikrins veiksmingesnę tokių veikų prevenciją.
Anot D. Razmislevičiaus, asmens su negalia automobilio statymo kortelė suteikia ne tik judėjimo palengvinimo, bet ir finansinių privalumų (pavyzdžiui, nemokamą arba lengvatinį transporto priemonių stovėjimą), todėl ji tampa potencialaus piktnaudžiavimo objektu.
„Pasitaiko atvejų, kai asmenys, neturintys negalios statuso ir nevežantys asmenų su negalia, neteisėtai naudojasi suklastotomis asmens su negalia automobilio statymo kortelėmis.
Tokiais veiksmais pažeidžiami ne tik Kelių eismo taisyklių reikalavimai, bet ir daromos nusikalstamos veikos, susijusios su dokumentų klastojimu ar disponavimu suklastotais dokumentais“, – dokumento aiškinamajame rašte sako D. Razmislevičius.
Nors Lietuvoje oficialių konsoliduotų statistinių duomenų apie asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimo mastą nėra skelbiama, projekto autoriaus teigimu, savivaldybių ir kontrolės institucijų praktika rodo, kad tokie pažeidimai nėra pavieniai.
„Jie dažniau fiksuojami didžiuosiuose miestuose ir kurortuose, kur parkavimo vietų trūkumas ir didesni rinkliavų tarifai sudaro papildomas paskatas piktnaudžiauti“, – sako D. Razmislevičius.
Anot jo, taip pat ir tarptautinė praktika rodo, kad tokio pobūdžio dokumentų klastojimas ir neteisėtas naudojimas yra paplitusi problema. Jo duomenimis, įvairių valstybių skaičiavimais, iki 20 proc. naudojamų specialiųjų parkavimo leidimų gali būti naudojami neteisėtai.
Asmenims, vairuojantiems transporto priemones, pažymėtas skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele, teisės aktuose yra nustatytos tam tikros lengvatos.
Pagal Kelių eismo taisykles jiems leidžiama įvažiuoti į zonas, pažymėtas kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, taip pat nepaisyti kai kurių stovėjimą reglamentuojančių kelio ženklų reikalavimų.
Šiomis lengvatomis gali naudotis tiek patys asmenys su negalia, tiek juos vežantys kiti asmenys.
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