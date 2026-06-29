Degalų kainos vėl pasikeitė: nurodė, kur jų galima įsipilti pigiausiai

„Brent“ naftos kaina prieš savaitgalį rinkoje buvo nukritusi kiek žemiau nei prieš konflikto Artimuosiuose Rytuose pradžią: birželio 26 d. naftos kaina buvo 71,99 USD/bbl (birželio 25 d. – 75,26 USD/bbl), kai vasario 27 d., vidutinė „Brent“ naftos kaina siekė 72,48 USD/bbl. Pirmadienį naftos kaina vėl kilstelėjo ir vidurdienį kol kas svyruoja apie 73 USD/bbl.
Lietuvoje degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Birželio 29 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Naftrus“ degalinėje Raseinių r. sav. (Slabados k.) – 1,62 Eur/l.
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Didžiausia dyzelino kaina – 1,899 Eur/l – buvo „Viada“ tinklo 26 degalinėse, „Circle K“ tinklo 7 degalinėse, „Baltic Petroleum“ degalinėje Neringoje ir „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje (Vievis).
Dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 1,62 Eur/l iki 1,899 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,736 Eur/l, arba 0,6 proc. mažiau nei penktadienį (birželio 26 d.), kai buvo 1,746 Eur/l.
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Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,549 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,819 Eur/l buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Neringoje.
Benzino kainos pirmadienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,549 Eur/l iki 1,819 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,651 Eur/l, arba 0,6 proc. mažiau nei penktadienį (birželio 26 d.), kai buvo 1,661 Eur/l.
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo 0,639 Eur/l – buvo „Skulas“ degalinėje Kaune.
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo 3 degalinėse – 0,959 Eur/l.
SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,639 Eur/l iki 0,959 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,787 Eur/l, arba 0,5 proc. daugiau nei penktadienį (birželio 26 d.), kai buvo 0,783 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 26 d. Lietuvoje buvo 1,52 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l (birželio 25 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,50 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,60 Eur/l).