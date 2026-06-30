Važinėjantiems mokamais keliais – žinia: nuo liepos 1 d. nebeprekiaus šiomis vinjetėmis

Šis pokytis yra vienas iš pasirengimo naujai kelių rinkliavos sistemai „Via Toll“ etapų. Nuo 2027 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojo mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimosi keliais laikotarpį.
„Į Lietuvą ateina Europoje jau plačiai taikoma sąžininga rinkliava už kelių naudojimą – bus mokama už tai, kiek realiai nuvažiuojama ir kokį poveikį transportas daro aplinkai bei infrastruktūrai. Svarbiausia, kad surinktos lėšos sugrįš ten, kur jų labiausiai reikia – atgal į Lietuvos kelius“, – sako susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
„Artėjant „Via Toll“ sistemos startui, kviečiame transporto priemonių valdytojus ir vairuotojus atsakingai įvertinti įsigyjamų vinječių galiojimo laikotarpį.
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Svarbu žinoti, kad visos šiuo metu įsigytos vinjetės automatiškai nustos galioti 2027 m. sausio 1 dieną, kai pradės veikti naujoji sistema.
Nors už nepanaudotą metinių vinječių galiojimo laikotarpį bus numatytos kompensacijos, siekiant išvengti papildomų administracinių procedūrų ir nepatogumų, jau dabar rekomenduojame rinktis ne ilgiau nei iki 2026 metų pabaigos galiojančias vinjetes“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Jis atkreipia dėmesį, kad nepanaudota kelių naudotojo mokesčio dalis bus grąžinama tik už metines elektronines vinjetes. Prašymus kompensuoti nepanaudotą metinės elektroninės vinjetės galiojimo laikotarpį bus galima teikti nuo 2027 m. pradžios.
Prašymo forma, kompensacijų skyrimo tvarka ir kita aktuali informacija bus paskelbta interneto svetainėje www.vialietuva.lt.
Naujoji sistema „Via Toll“ kelių naudotojo mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą – kelių rinkliavą M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojai mokės tik už realų naudojimąsi mokamais magistraliniais ir krašto keliais. Šio transporto srautai daro didžiausią įtaką kelių infrastruktūros nusidėvėjimui, todėl naujoji sistema padės proporcingiau paskirstyti kelių priežiūros ir atnaujinimo sąnaudas. Lengvųjų automobilių savininkams ši tvarka nebus taikoma.
Nors kelių naudotojo rinkliavos apskaičiavimo būdas pasikeis, jos nustatymo principai išlieka tokie patys kaip ir nustatant vinjetės kainą – vertinamas transporto priemonės svoris, emisijų klasė ir naudojamų degalų tipas. Tokiu būdu siekiama kuo tiksliau ir proporcingiau įvertinti transporto priemonės poveikį aplinkai bei kelių infrastruktūrai.
Planuojama, kad pakeitus kelio mokesčio apskaičiavimo principą per „Via Toll“ sistemą per metus bus surenkama apie 110 mln. eurų lėšų, tačiau pažymima, kad Lietuvoje įsigaliosiantys kelių rinkliavos įkainiai bus vieni mažiausių Europoje. Tam tikrų transporto priemonių valdytojai ir toliau galės naudotis dabar galiojančiomis lengvatomis.