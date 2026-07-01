AutoRinka

2026 m. „Renault Twingo“ testas: vienas pigiausių europietiškų elektromobilių Kaina – nuo 20 tūkst. eurų

2026 m. liepos 1 d. 19:01
Jurgis Paplaitis, „Motorai“
Nieko nenustebinsiu pasakęs, kad naujos kartos „Renault Twingo“ bus varomas vien tik elektra, bet žinant, kad jis kainuos nuo maždaug 20 000 eurų, kyla klausimas – o kokie yra kompromisai?
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Jau trečios kartos „Twingo“ buvo siūlomas ir kaip elektromobilis, o naujausia versija bus varoma vien tik elektra. „Renault“ grupei priklausanti „Dacia“ markė turi biudžetinį elektromobilį „Spring“, kurio kaina prasideda nuo mažiau nei 19 tūkst. eurų, tačiau žadama, kad ir naujasis „Twingo“ bus vienas pigiausių elektromobilių rinkoje ir kainuos nuo 20 tūkst. eurų (Lietuvoje kaina kol kas neskelbiama).
Žinoma, didžiausias kompromisas yra akumuliatoriaus talpa, kuri siekia 27,5 kWh – gamintojo duomenimis, vidutinis nuvažiuojamas atstumas yra 263 kilometrai. Ir, aišku, žinant, kad žiemą šis atstumas gerokai sumažėja, akivaizdu, kad šaltuoju metų laiku pasiekti 200 kilometrų taps iššūkiu.
Bet miesto automobiliui to ir nereikia. O dar man tapo atradimu, kad nedidelio svorio (1200 kilogramų) mašina važiuoja lengvai ir smagiai, tad tiek nuvažiuojamas atstumas, tiek ir svoris yra optimalūs, o mažas, vos 9,9 m skersmens apsisukimo skersmuo, – džiuginantis.
Dar kaip kompromisą galima įvardinti iki 50 kW siekiantį įkrovimo greitį (bandomus elektromobilius įkraunu „Neste Recharge“ elektromobilių įkrovimo stotelėse, esančiose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje), bet tokio dydžio akumuliatorių įkrauti iki 80 proc. užims tik 30 min. Kaip miesto automobiliui galios nepristigs – priekinius ratus sukančio variklio galia yra 60 kW (82 AG), įsibėgėjimas iki 50 km/h – vos per 3,8 sekundes, iki 100 km/h – padorios 12,1 s.
Išvis žavios išvaizdus, nedidelio kaip elektromobiliui svorio ir su skoningai įrengtu salonu, pasižyminčiu kokybiškomis medžiagomis ir šiuolaikine multimedijos sistema su „Google“ paslaugomis, naujasis „Renault Twingo“ man tapo tikru atradimu, kuriuo mielai važinėčiau kasdien (anksčiau septynis metus naudojau ankstesnės kartos „Twingo“).
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Nemažai prie simpatijų prisidėjo ne tik smagus važiavimas, bet ir praktiškos savybės – nors elektromobilio ilgis siekia tik 4,8 m, tačiau gale dviese galima sėdėti nesusirietus, o į bagažinę telpa nuo 360 iki net 1000 litrų! Ir dar galima nulenkti priekinę keleivio sėdynę, taip pervežant iki 2 m ilgio krovinį.
Daugiau apie naują „Renault Twingo“ žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.
Renault TwingoTestaselektromobilis

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