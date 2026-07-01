Degalų kainų skirtumai ir toliau išlieka nemaži: kur tektų sumokėti daugiausiai

Dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,64 euro iki 1,90 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,76 euro už litrą, arba 1,8 proc. mažiau nei antradienį.
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Utentra“ degalinėje Utenoje – 1,64 euro. Tuo metu didžiausia dyzelino kaina – 1,90 euro buvo „Viada“ tinklo 28 degalinėse, „Circle K“ tinklo 9 degalinėse ir „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Neringoje.
Benzino kainos trečiadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,55 euro iki 1,90 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,68 euro už litrą – 1,9 proc. mažiau nei antradienį.
Mažiausia benzino kaina trečiadienio rytą buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje (1,55 euro), o brangiausiai litras benzino kainavo „Degta“ degalinėje Vievyje – 1,90 euro.
SND kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 0,63 euro iki 0,95 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,77 euro už litrą – 1,2 proc. mažiau nei antradienį.
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą (0,63 euro) buvo „Skulas“ degalinėje Kaune, o didžiausia – 0,95 euro – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajono savivaldybės Židikų miestelyje.
Didmeninė benzino kaina antradienį Lietuvoje buvo 1,51 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,60 euro.
Tuo metu Brent naftos kaina rinkoje antradienį buvo 72,92 JAV dolerio už barelį.