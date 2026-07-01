Oro uoste pričiupo „Porsche“ klastotes – galėjo kelti pavojų saugumui

Kauno oro uosto posto pareigūnai, tikrindami siuntas, iš Honkongo atkeliavusiame siuntinyje aptiko prekes, pažymėtas „Porsche“ prekės ženklu.
„Patikrinimo metu rasta 20 plastikinių „Porsche“ automobilių ženklelių ir 18 automobilių raktų pultelių. Pareigūnams kilus įtarimų, kad šie gaminiai gali pažeisti intelektinės nuosavybės teises, buvo surašytas prekių sulaikymo protokolas ir prekės sulaikytos. Bendra prekių vertė – 70,69 Eur“, – praneša muitininkai.
Jų teigimu, siekiant nustatyti autentiškumą, sulaikyti automobilių ženkleliai ir rakteliai buvo perduoti vertinti prekės ženklo savininko atstovams, kurie patvirtino, kad prekės pažeidžia „Porsche“ intelektinės nuosavybės teises.
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„Nors siuntos vertė nėra didelė, tokio pobūdžio pažeidimai nustatomi gana dažnai. Automobilių ženkleliai ir rakteliai gali būti naudojami įvairioms su transporto priemonių priežiūra, remontu ar išvaizdos pakeitimais susijusioms reikmėms, tačiau neteisėtas prekės ženklų naudojimas daro žalą teisėtiems intelektinės nuosavybės teisių savininkams, o kai kuriais atvejais gali kelti riziką vartotojų saugumui, ypač jei tokios prekės naudojamos transporto priemonėse ar jų sistemose“, – tikina Lietuvos muitinės pareigūnai.