Už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės panaudojimą siūloma numatyti iki 300 eurų baudas

Tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius.
Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortele, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis Kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir ja nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė, siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų.
Toks administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų.
Vairuotojų dėmesiui: neleistinoje vietoje pastačius transporto priemonę gresia ne tik bauda
Kaip pastebi D. Razmislevičius, asmens su negalia automobilio statymo kortelė suteikia ne tik judėjimo palengvinimą, bet ir tam tikrų finansinių naudų, pavyzdžiui, teisę naudotis nemokamu arba lengvatiniu transporto priemonių stovėjimu.
„Dėl šių priežasčių ši kortelė tampa galimo piktnaudžiavimo objektu. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai vairuotojai, patys nebūdami asmenimis su negalia ir neveždami tokių gyventojų, neteisėtai naudojasi asmens su negalia automobilio statymo kortelėmis.
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Tokie veiksmai iškraipo lengvatų paskirtį, sudaro nepagrįstas privilegijas ir pažeidžia sąžiningumo bei lygiateisiškumo principus“, – Eltai sakė D. Razmislevičius.
Jis pastebi, kad šiuo metu ANK nėra aiškiai įtvirtintos atsakomybės, kai asmens su negalia automobilio statymo kortelė naudojama ne pagal paskirtį, ypač – siekiant pasinaudoti jai suteikiamomis privilegijomis.
„Dėl šios teisinės spragos atsiranda prielaidos piktnaudžiavimui ir nepakankamai užtikrinamas teisės normų veiksmingumas. Be to, tokie pažeidimai tiesiogiai riboja galimybes teisėtai privilegijas naudoti asmenims su negalia, nes mažėja laisvų specialiai jiems skirtų vietų ir didėja socialinė įtampa“, – sako D. Razmislevičius.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų lapkričio 1 d.
Asmenims, vairuojantiems transporto priemones, pažymėtas skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele, teisės aktuose yra nustatytos tam tikros lengvatos. Jų tikslas – užtikrinti didesnį judumo prieinamumą, socialinę integraciją ir kasdienio gyvenimo kokybę asmenims su negalia. Šios lengvatos taikomos tiek patiems asmenims su negalia, tiek jų vežimo atvejais.
Šiuo metu ANK nustatyta administracinė atsakomybė tik už sustojimą ir stovėjimą vietose, kuriose gali stovėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės.
ELTA primena, kad siekiant užkardyti asmens su negalia automobilio statymo kortelių klastojimą, D. Razmislevičius yra įregistravęs Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, siūlančias už tai numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų.
Pagal projektą, tas, kas pagamino netikrą asmenų su negalia automobilių statymo kortelę arba ją suklastojo, tokią suklastotą kortelę laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, būtų baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Jei Seimas pritartų, už asmenų su negalia automobilių statymo kortelės suklastojimą ir panaudojimą būtų numatyta tokia pat atsakomybė, kaip ir už kitų svarbių dokumentų – asmens tapatybės kortelės, paso, vairuotojo ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų klastojimą.
D. Razmislevičius tikisi, kad pasiūlytas reguliavimas užkardys asmens su negalia automobilio statymo kortelių neteisėtą naudojimą bei veiks prevenciškai.
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