AutoRinka

Vairuotojams – svarbi „Regitros“ žinia: tai reikš draudimą sėsti prie vairo

2026 m. liepos 7 d. 11:43
„Regitra“ nuo antradienio papildomai informuos vairuotojus apie pasikeitusį jų teisės vairuoti statusą.
Daugiau nuotraukų (1)
Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantys, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu.
„Automatiniai pranešimai bus siunčiami tiems klientams, kurių vairuotojo pažymėjimai bus paskelbti negaliojančiais automatiškai pagal Administracinių nusižengimų registro arba Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis“, – pranešime cituojamas „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
Anot įmonės, pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas teisės aktų nustatytais pagrindais.
Išsamų pranešimą su pagrindine asmenine informacija vairuotojai taip pat ras prisijungę prie Vairuotojų portalo.
Regitravairuotojastatusas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.