Vairuotojams – svarbi „Regitros“ žinia: tai reikš draudimą sėsti prie vairo

Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantys, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu.
„Automatiniai pranešimai bus siunčiami tiems klientams, kurių vairuotojo pažymėjimai bus paskelbti negaliojančiais automatiškai pagal Administracinių nusižengimų registro arba Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis“, – pranešime cituojamas „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
Anot įmonės, pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas teisės aktų nustatytais pagrindais.
Išsamų pranešimą su pagrindine asmenine informacija vairuotojai taip pat ras prisijungę prie Vairuotojų portalo.