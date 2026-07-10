Įspėja Vilniaus vairuotojus – nepakliūkite į sukčių pinkles

„Noriu akcentuoti, kad JUDU niekada neprašo per QR kodą arba per SMS žinutes suvesti savo duomenis ar atlikti mokėjimą, (…) JUDU QR kodus turi tik vienintelėje vietoje – viešojo transporto viduje, kai kviečiama įvertinti kokybę, jokių kitokių QR kodų JUDU neklijuoja, nekviečia jų skenuoti“, – LRT radijui penktadienį sakė JUDU Vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė.
Pasak jos, tokius kodus radę užklijuotus kitoje vietoje, gyventojai turėtų informuoti JUDU, o darbuotojai atvyktų ir juos patikrintų.
J. Gaidienės teigimu, sukčiai QR kodus įprastai klijuoja ant parkomatų, tačiau už parkavimą Vilniuje galima atsiskaityti tik oficialioje mobiliojoje programėlėje ar SMS žinute konkrečiu numeriu.
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Tuo metu Lietuvos pašto Verslo atsparumo departamento Monika Smirnovaitė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skambina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų.
„Visada kviečiame nereaguoti į tokius skambučius, (…) kadangi Lietuvos paštas tikrai neskambina tam, kad paprašytų duomenų – apskritai retai kada skambina, bet jei ir skambintų, tai tik dėl kažkokios informacijos, ja apsikeisti, pranešti (…) apie kažkokius duomenis, apie kuriuos jūs jau žinosite, prieš tai gavę laiškus“, – sakė M. Smirnovaitė.
Ji taip pat ragino susidūrus su tokiais skambučiais susisiekti oficialiais Lietuvos pašto numeriais.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigė, kad sukčiai vis dažniau naudoja dirbtinio intelekto įrankius, pavyzdžiui, skambindami klastoja artimųjų balsus.
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