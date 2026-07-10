„Kaip taip gali būti?“ – klausė kaunietis, pridūręs, kad matyti tokius vaizdus Lietuvos keliuose jam „nenormalu“ ir kad tai sugadino visos dienos nuotaiką. Vyro pastebėti automobiliai buvo su Kaliningrado srities (regiono kodas 39) registracija. Skaitytojui abejonių sukėlė ir maršrutas: jo manymu, vykstant iš Kaliningrado į Baltarusiją trumpiausias kelias driektųsi per Alytų, o ne per Kauną.
Automobiliai su rusiškais numeriais Lietuvos keliuose – ne visada pažeidimas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis anksčiau yra paaiškinęs, kad tokie automobiliai į Lietuvą gali įvažiuoti tik vienu atveju – kai jų vairuotojai, turintys supaprastinto tranzito dokumentą, per šalį vyksta į Kaliningrado sritį arba iš jos.
Tranzitui per Lietuvos teritoriją skiriama ne daugiau kaip 24 valandos. Konkretus maršrutas keliautojams nėra nurodomas, todėl vien tai, kad automobilis pastebėtas ne trumpiausiame kelyje, savaime pažeidimo nereiškia.
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Muitinės departamento specialistai savo ruožtu pabrėžia dar vieną sąlygą: tranzitu vykstančiame automobilyje privalo būti jo savininkas. Jei savininko automobilyje nėra, transporto priemonė į Lietuvą neįleidžiama.
Dėl ko fiksuojami pažeidimai?
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Pažeidimų, susijusių su supaprastinto tranzito tvarka, fiksuojama nemažai. VSAT duomenimis, pernai užfiksuoti 1 479 tokie atvejai. Vis dėlto didžioji jų dalis teko ne lengvųjų automobilių vairuotojams – dažniausiai 24 valandų terminą viršydavo tranzitu vykę vilkikų vairuotojai, pavyzdžiui, užtrukę eilėse prie pasienio kontrolės punktų. Už tokius pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė, dažniausiai apsiribojama įspėjimais.
Iš viso per praėjusius metus supaprastinto tranzito tvarka per Lietuvą keliavo 12 937 lengvieji automobiliai.
Taigi rusiškais numeriais pažymėti automobiliai Lietuvos keliuose, kad ir kokią reakciją keltų, dažniausiai juda teisėtai – tranzitu tarp Rusijos ir jos Kaliningrado srities. Pastebėjus įtartinų aplinkybių – pavyzdžiui, jei automobilis šalyje užsibūna ilgiau nei parą – gyventojai gali apie tai pranešti VSAT.