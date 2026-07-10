Pokyčiai šalies degalinėse: skelbia, kiek pabrango dyzelinas

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,66 euro iki 1,94 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,79 euro ir buvo 0,1 proc. didesnė nei ketvirtadienį 1,79 euro.
Mažiausia dyzelino kaina, siekusi 1,66 euro, buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Panevėžyje, o didžiausia – „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje, kur litras dyzelino kainavo 1,94 euro.
Benzino kainos degalinėse svyravo nuo 1,57 euro iki 1,84 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,69 euro ir buvo 1,2 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,71 euro).
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Mažiausia benzino kaina fiksuota „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,57 euro. Brangiausiai litras benzino kainavo aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, 23-ose „Viada“ tinklo degalinėse, „Kriketas“ degalinėje Trakuose ir „Degta“ degalinėje Vievyje. Pastarosiose jo kaina siekė 1,84 euro.
Tuo metu dujų kainos penktadienio rytą svyravo nuo 0,64 euro iki 0,95 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,75 euro ir buvo 0,7 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (0,76 euro).
Mažiausia dujų kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,64 euro, o didžiausia – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone, kur litras dujų atsiėjo 0,95 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 9 dieną Lietuvoje buvo 1,58 euro, o litras dyzelino kainavo 1,75 euro.
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 76,30 JAV dolerio už barelį.