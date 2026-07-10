AutoRinka

Pokyčiai šalies degalinėse: skelbia, kiek pabrango dyzelinas

2026 m. liepos 10 d. 13:36
Vidutinės benzino ir suskystintos naftos dujos (SND) kainos penktadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo atitinkamai 1,2 proc. ir 0,7 proc. Tuo metu dyzelino kaina padidėjo 0,1 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,66 euro iki 1,94 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,79 euro ir buvo 0,1 proc. didesnė nei ketvirtadienį 1,79 euro.
Mažiausia dyzelino kaina, siekusi 1,66 euro, buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Panevėžyje, o didžiausia – „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje, kur litras dyzelino kainavo 1,94 euro.
Benzino kainos degalinėse svyravo nuo 1,57 euro iki 1,84 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,69 euro ir buvo 1,2 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,71 euro).
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Mažiausia benzino kaina fiksuota „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,57 euro. Brangiausiai litras benzino kainavo aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, 23-ose „Viada“ tinklo degalinėse, „Kriketas“ degalinėje Trakuose ir „Degta“ degalinėje Vievyje. Pastarosiose jo kaina siekė 1,84 euro.
Tuo metu dujų kainos penktadienio rytą svyravo nuo 0,64 euro iki 0,95 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,75 euro ir buvo 0,7 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (0,76 euro).
Mažiausia dujų kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,64 euro, o didžiausia – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone, kur litras dujų atsiėjo 0,95 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 9 dieną Lietuvoje buvo 1,58 euro, o litras dyzelino kainavo 1,75 euro.
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 76,30 JAV dolerio už barelį.
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