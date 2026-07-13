Paskirtoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams, bet sako – tai jautrus klausimas

„Problema yra aktuali, automobilių tarša yra viena iš didžiausių aplinkos taršos formų, kas labiausiai teršia – tie vadinami senieji automobiliai, kuriuos turi įsigiję turbūt mažas pajamas gaunantys gyventojai, (…) galbūt tokia momentinė mintis – galbūt per automobilių registracijos mokestį galima būtų spręsti šią situaciją“, – pirmadienį Seime per susitikimą su liberalų frakcija teigė I. Andriulaitytė.
Jos teigimu, šiuo klausimu Aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė, būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais.
Tiesa, I. Andriulaitytės teigimu, šio mokesčio klausimas yra jautrus kai kurioms visuomenės grupėms, todėl sprendimus reikia priimti apgalvotai.
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„Žinote, tai yra labai jautrus klausimas, nes visi žinome, kokie automobiliai labiausiai teršia aplinką, tai, matyt, reikės rasti labiausiai neskausmingus sprendimus“, – pridūrė ji.
Pernai pateiktose rekomendacijoje įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra (TEA).
Teigta, jog transporto sektorius Lietuvoje yra didžiausias pavojingų emisijų šaltinis, todėl jam reikalingos tikslingos politinės intervencijos.
Šaliai siūlyta įvesti metinį transporto priemonių nuosavybės apmokestinimą arba didinti dabartinį automobilių registracijos mokestį pagal jų išmetamą CO2 kiekį, taip pat rekomenduota mažinti maksimalų neapmokestinamo išmetamųjų teršalų faktoriaus dydį ir įtraukti nuo automobilio svorio priklausantį komponentą.
Ieva AndriulaitytėAplinkos ministerijatarša
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