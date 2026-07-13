Rusijos turtuoliai maudosi netikroje prabangoje: nepatikėsite, kiek pinigų prašo už padirbtus BMW automobilius

2022 m. Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje, Vakarų automobilių gamintojai nutraukė veiklą šioje šalyje.
Karas iš esmės perbraižė Rusijos automobilių rinkos žemėlapį – Vakarų sankcijos ir didžiųjų gamintojų pasitraukimas paralyžiavo net ir vietos bendrų įmonių surinkimo linijas. O rinka vos per kelis mėnesius atiteko kinams.
Tuo metu turtingiems pirkėjams subtili vakarietiška prabanga ir europiniai prekės ženklai tapo dar labiau geidžiamu uždraustu vaisiumi.
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Tarp atsiribojusių buvo ir Vokietijos automobilių gamintoja BMW, sustabdžiusi automobilių gamybą, importą ir prekybą Rusijos rinkoje.
Neseniai skelbta, kad Kaliningrade esančioje „Avtotor“ gamykloje, kurioje dešimtmečius legaliai vyko BMW automobilių surinkimas, gamybos linijos vėl juda. Nors ir neįtikėtinai lėtai.
Aiškėja, kad per praėjusius metus Rusijoje buvo parduota mažiausiai 145 tokių nelegaliai surinktų automobilių.
Rusijos žiniasklaida skelbia, kad šių automobilių paklausa šalyje sparčiai auga, o neoficialūs pardavimai per metus šoktelėjo beveik tris kartus.
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Šešėliniai gamintojai rinkai siūlo populiariausius X5, X6 ir X7 modelius. Paradoksalu tai, kad šie visureigiai registruojami kaip nauji automobiliai, bet jų išorė ir mazgai išduoda iki 2022 m. atnaujinimo naudotą dizainą.
Tačiau originalios detalės senka. Dėl to rusai ima taikyti vadinamojo importo pakeitimo schemas – laidų pynės, žarnos, guminiai komponentai ar kėbulo dalys jau gaminamos vietoje arba importuojamos per trečiąsias šalis iš neaiškių tiekėjų. Tai kelia klausimų dėl galutinio produkto saugumo.
Nepaisant abejotinos kilmės, šių nelegalių transporto priemonių kainos rėžiai pasiekė absurdo aukštumas. Pradinė neoficialių BMW kaina Rusijos rinkoje svyruoja nuo 134 iki 150 tūkst. Eur.
Vakarų rinkose už tokią sumą galima įsigyti solidžios komplektacijos „Range Rover“ ar kuklesnį „Porsche“. Tačiau Rusijos turtuoliai rikiuojasi į eiles prie padirbtų BMW.
BMW grupės vadovybė neslepia pasipiktinimo ir griežtai atsiriboja nuo Kaliningrado gamykloje vykstančių procesų.
Didžiausias iššūkis – moderni programinė įranga. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikiniuose automobiliuose programinė įranga yra ne mažiau svarbi nei mechaninės dalys. O kadangi šie automobiliai yra atjungti nuo oficialių BMW serverių ekosistemos, jų elektronikos valdymo sistemos yra tiesiog modifikuotos vietinių programišių.
Visgi Rusijos pardavėjai sugebėjo šį esminį trūkumą paversti rinkodaros triuku. Pirkėjams šie automobiliai reklamuojami su šūkiu, jog BMW koncernas negalės jų užblokuoti ar sekti.
Tai, pirkėjimų akimis, šiuolaikinėje Rusijoje tapo privalumu. Tačiau toks argumentas kartu reiškia ir tai, kad savininkai netenka oficialių atnaujinimų, diagnostikos bei gamintojo techninės pagalbos.
Šis fenomenas puikiai iliustruoja Rusijos turtingųjų vartojimo izoliacija. Vis dėlto teisinėje ir civilizuotoje verslo erdvėje tokie automobiliai būtų tik brangūs, nelegalūs ir pavojingi surogatai.
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