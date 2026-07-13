AutoRinka

Šalies degalinėse – ir vėl pasikeitusios kainos

2026 m. liepos 13 d. 15:42
Vidutinės benzino ir dyzelino kainos pirmadienio rytą Lietuvos degalinėse sumažėjo 0,8 proc. ir 0,5 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujų (SND) kaina nepakito, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos pirmadienio rytą svyravo nuo 1,66 euro iki 1,92 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,78 euro ir buvo 0,5 proc. mažesnė nei penktadienį (1,79 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Panevėžyje – 1,66 euro, o didžiausia – penkiose „Boost Petrol“ degalinėse, kur litras dyzelino kainavo 1,92 euro.
Benzino kainos degalinėse svyravo nuo 1,58 euro iki 1,84 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,68 euro ir buvo 0,8 proc. mažesnė nei penktadienį (1,69 euro).
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Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo „Jozita“ tinklo degalinėje Tauragės rajone, kur kainavo 1,58 euro. Didžiausia šios rūšies degalų kaina, siekusi 1,84 euro, fiksuota trijose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Kriketas“ degalinėje Trakuose.
Tuo metu dujų kainos svyravo nuo 0,64 euro iki 0,95 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,75 euro ir išliko tokia pati kaina, kaip penktadienį (0,75 euro).
Mažiausia dujų kaina pirmadienio rytą buvo 0,64 euro – buvo Tauragės rajoje esančiose degalinėse „Bonsa“ ir „Jozita“. Didžiausia SND kaina fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – čia litras dujų kainavo 0,95 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 10 dieną Lietuvoje buvo 1,57 euro, o dyzelino – 1,71 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 76,01 JAV dolerio už barelį.
Lietuvos energetikos agentūrabenzinasdyzelinas
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