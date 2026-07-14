Ramu buvo neilgai: štai kas dedasi su degalų kainomis

Lietuvoje degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Liepos 14 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Emsi“ tinklo degalinėje Kaune – 1,699 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,979 Eur/l – buvo „Circle K“ tinklo 12 degalinių, „Viada“ tinklo 52 degalinėse, „Degta“ degalinėje Elektrėnų sav. (Vievis) ir „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus r. sav. (Kena).
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Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,699 Eur/l iki 1,979 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,874 Eur/l, arba 5 proc. daugiau nei pirmadienį (liepos 13 d.), kai buvo 1,785 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Emsi“ tinklo 2 degalinėse – 1,599 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina – 1,869 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo degalinėje Elektrėnuose ir „Boost Petrol“ 2 degalinėse.
Benzino kainos antradienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,599 Eur/l iki 1,869 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,763 Eur/l, arba 5 proc. daugiau nei pirmadienį (liepos 13 d.), kai buvo 1,680 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,620 Eur/l – buvo „Madalva“ degalinėje Tauragės r. sav. (Žygaičių k.).
Didžiausia SND kaina buvo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių r. sav. (Židikai) – 0,950 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,620 Eur/l iki 0,950 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,756 Eur/l, arba 0,4 proc. mažiau nei pirmadienį (liepos 13 d.), kai buvo 0,759 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina liepos 13 d. Lietuvoje buvo 1,55 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,70 Eur/l (liepos 10 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,57 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,71 Eur/l).