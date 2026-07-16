AutoRinka

Netikėtas likimo vingis: kultinių visureigių kūrėjas gavo Rusijos pilietybę

2026 m. liepos 16 d. 13:34
Belgų dizaineris Pierre'as Leclercqas, dirbęs Europos bei Azijos automobilių koncernuose ir sukūręs kultinių visureigių BMW X5 bei X6 dizainą, netikėtai tapo Rusijos piliečiu. Tai paaiškėjo iš Vladimiro Putino pasirašyto dekreto, praneša leidinys „Meduza“.
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P. Leclercqas – buvęs BMW dizaineris. 2013–2017 metais jis vadovavo Kinijos automobilių koncerno „Great Wall Motors“ dizaino skyriui, kur kuravo tokius projektus kaip visureigis „Haval H6“, sulaukęs didelio pripažinimo dėl savo išskirtinio dizaino. Vėliau P. Leclercqas dirbo Pietų Korėjos kompanijoje „Kia Motors“.
Prieš pradėdamas vadovauti Vokietijos automobilių gamintojo padaliniui „M Performance“, dizaineris taip pat kūrė visureigių BMW X5 ir X6 išvaizdą.
„P. Leclercqas yra vienas iš nedaugelio žinomų dizainerių, padirbėjusių visose pagrindinėse automobilių rinkose, įskaitant Europą, JAV ir Kiniją“, – apie jį atsiliepė „Kia“ atstovai.
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Vėliau jis perėjo į prancūzų „Citroën“, kur dizaino skyriui vadovauja iki šiol. Kodėl prancūzų automobilių kompanijos dizaineris nusprendė gauti Rusijos pasą, išlieka neaišku.
RusijaBMWpilietybė
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