AutoRinka

Skaičiai kalba patys už save: degalų kainos vėl stiebiasi aukštyn (1)

2026 m. liepos 16 d. 12:29
Lietuvos energetikos agentūra
Lietuvoje ketvirtadienio rytą, palyginti su trečiadieniu, vidutinės benzino ir dyzelino kainos padidėjo atitinkamai 0,1 proc. ir 0,5 proc., o SND vidutinė kaina nepakito, žiniasklaidai išplatintame pranešime skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Informaciją apie degalų kainas LEA liepos 16 d. pateikė 70 degalais prekiaujančios įmonių, valdančios 697 degalines.
Dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,729 Eur/l iki 1,999 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,864 Eur/l, arba 0,5 proc. daugiau nei trečiadienį (liepos 15 d.), kai buvo 1,854 Eur/l.
Benzino kainos ketvirtadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,599 Eur/l iki 1,890 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,730 Eur/l, arba 0,1 proc. daugiau nei trečiadienį (liepos 15 d.), kai buvo 1,729 Eur/l.
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SND kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,620 Eur/l iki 0,950 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,759 Eur/l – tokia pati kaina kaip ir trečiadienį (liepos 15 d.).
Didmeninė benzino kaina liepos 15 d. Lietuvoje buvo 1,61 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,82 Eur/l (liepos 14 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,57 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,76 Eur/l).
Brent naftos kaina rinkoje liepos 15 d. buvo 84,95 USD/bbl (liepos 14 d. – 84,73 USD/bbl).
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