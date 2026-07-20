Automobilio pirkimas pasikeitė: ką šiandien būtina žinoti prieš pasirašant sutartį

Radus tinkamą pasiūlymą laukia apžiūra, sutartis, atsiskaitymas, nuosavybės deklaravimas ir registracija, todėl šiuolaikinio pirkėjo kelionė apima gerokai daugiau nei patikusio skelbimo pasirinkimą. Kaip šiuos žingsnius atlikti sklandžiai ir į ką svarbu atkreipti dėmesį registruojant įsigytą automobilį, pataria ir „Regitros“ atstovas.
Naujausios antrojo ketvirčio „Autogidas“ apklausos rezultatai rodo, kad pirkėjai išlieka aktyvūs, tačiau sprendimus priima apgalvotai. Automobilį šiemet jau įsigijo, planuoja įsigyti arba apie tai svarsto 74 proc. apklaustųjų, o 67 proc. dabartinę situaciją vertina teigiamai arba neutraliai ir toliau stebi pasiūlą. Didžiausias susidomėjimas telkiasi 7–20 tūkst. eurų kainų segmente, kurį priimtiniausiu laiko 46,8 proc. respondentų.
„Automobilio paieška tapo gerokai nuoseklesnė. Žmonės retai apsiriboja vien marke, modeliu ar gražia nuotrauka – jie lygina kainas, tikrina informaciją, skaičiuoja išlaikymą ir vertina, kaip automobilis tarnaus kasdien. Tai patvirtina ir apklausa: 72,3 proc. respondentų svarbiausiu pasirinkimo kriterijumi laiko kainos ir kokybės santykį. Pirkėjas šiandien į skelbimų portalą ateina turėdamas konkretų poreikį ir tikisi, kad visas kelias iki automobilio įregistravimo taip pat bus sklandus“, – sako „Autogidas“ vadovas Tautvydas Stasiulis.
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Pirkėjai pasitiki savo žiniomis, tačiau riziką vertina rimtai
Renkantis automobilį 69 proc. „Autogidas“ apklausos dalyvių pirmiausia pasikliauja savo žiniomis, 39 proc. naudojasi patikros arba automobilio istorijos ataskaitomis, o 28,2 proc. skaito ekspertų straipsnius. Šie duomenys atskleidžia savarankišką pirkėją, kuris nori pats valdyti sprendimą, tačiau informacijos ieško iš kelių šaltinių.
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Kaip rodo apklausos rezultatai, net 84 proc. respondentų bent šiek tiek nerimauja dėl galimos apgavystės ar paslėptų automobilio defektų. Dėl to skelbime pateikta informacija, automobilio istorija, techninės būklės patikra ir tinkamai užpildyta sutartis tampa saugos garantu.
„Autogidas“ vadovo teigimu, racionalus pirkėjas nėra nepasitikintis pirkėjas. Jis tiesiog nori žinoti, už ką moka, ir turėti informaciją, kuri padėtų sprendimą priimti ramiai. „Didžiausią pasitikėjimą kuria išsamus skelbimas, realios nuotraukos, pagrįsta kaina, atvira informacija apie būklę ir galimybė automobilį patikrinti. Kuo mažiau vietos spėlionėms, tuo sklandžiau vyksta bendravimas su pardavėju ir pats sandoris“, – pasakoja T. Stasiulis.
Dar prieš pasirašant sutartį „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis rekomenduoja patikrinti, ar Lietuvoje registruotas automobilis turi galiojantį savininko deklaravimo kodą, ar jam netaikomi apribojimai, pavyzdžiui, areštas arba įkeitimas. Be galiojančio SDK nuosavybės pasikeitimo deklaruoti ir automobilio įregistruoti naujojo savininko vardu nepavyks. Taip pat verta išsisaugoti skelbimą, nes jame pateikti teiginiai apie būklę ar trūkumų nebuvimą kilus ginčui gali tapti svarbiu įrodymu.
Sutartis turi atspindėti tikrąjį sandorį
Automobilio apžiūros metu pirkėjui svarbu patikrinti ne vien techninę būklę. Reikėtų įsitikinti, kad sandoris sudaromas su tikruoju savininku arba teisėtai įgaliotu asmeniu, o perduodami visi reikalingi dokumentai ir sutarti automobilio raktelių komplektai. „Regitros“ atstovas T. Paliulis rekomenduoja naudoti „Regitros“ parengtą pirkimo–pardavimo sutarties formą ir joje tiksliai nurodyti automobilio kainą, ridą, atsiskaitymo būdą, žinomus kėbulo, važiuoklės, variklio bei kitus defektus.
Tikrosios kainos įrašymas saugo abiejų šalių interesus. Jei vėliau išryškėtų sutartyje neužfiksuoti trūkumai ir pirkėjas siektų kompensacijos, būtų vertinama dokumentuose nurodyta sandorio suma. Kai bendra sandorio vertė viršija 5 tūkst. eurų, grynaisiais galima atsiskaityti tik iki šios ribos, o likusi dalis turi būti sumokėta negrynaisiais pinigais. Atsiskaitymo faktą ir sąlygas taip pat reikėtų užfiksuoti raštu.
„Pirkimo–pardavimo sutartis yra pagrindinis dokumentas, saugantis abiejų sandorio šalių interesus, todėl joje turi atsispindėti tikroji automobilio kaina, rida, būklė, žinomi defektai ir atsiskaitymo sąlygos. Vėliau kilus nesutarimams vertinama tai, kas užfiksuota dokumentuose, todėl žodinių susitarimų ar dirbtinai sumažintos kainos reikėtų vengti“, – pabrėžia „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis.
Deklaravimas – sandorio dalis, kurią verta atlikti iš karto
Įsigyjant Lietuvoje jau registruotą automobilį, nuosavybės pasikeitimą turi deklaruoti abi sandorio šalys. Pirmiausia pirkėjas pateikia įsigijimo deklaraciją ir gauna naują SDK, o pardavėjas patvirtina transporto priemonės perleidimą. Abu veiksmus galima nemokamai atlikti „Regitros“ savitarnoje, todėl visą procedūrą patogu užbaigti dar pirkėjo ir pardavėjo susitikimo metu.
„Saugiausia sandorį užbaigti nuosekliai: pirkėjas pateikia įgijimo deklaraciją, pardavėjas patvirtina perleidimą, o tuomet atsiskaitoma ir perduodami automobilio rakteliai bei dokumentai. Jei viena šalis išvyksta neatlikusi savo veiksmo, kita gali likti nežinioje, nors pinigai ar automobilis jau perduoti. Savitarnoje deklaravimas užtrunka vos kelias minutes, tačiau padeda išvengti gerokai ilgiau trunkančių nesusipratimų“, – pasakoja „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius.
Pasak T. Stasiulio, galimybė deklaravimą atlikti nuotoliu natūraliai papildo šiandieninę automobilio pirkėjo kelionę. „Žmogus didelę dalį pasiruošimo jau būna atlikęs internetu – radęs pasiūlymą, palyginęs kainą, susisiekęs su pardavėju, patikrinęs informaciją. Galimybė sandorio metu iš karto deklaruoti nuosavybės pasikeitimą padeda išlaikyti tą patį proceso tempą ir abiem pusėms suteikia daugiau ramybės“, – sako „Autogidas“ vadovas.
Po deklaravimo laukia registracija naujojo savininko vardu
Patvirtinus nuosavybės pasikeitimą, Lietuvoje anksčiau registruotą automobilį naujasis savininkas gali įregistruoti internetu. Prieš tai transporto priemonė turi turėti galiojančią techninę apžiūrą ir privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Registraciją būtina atlikti per 10 kalendorinių dienų nuo nuosavybės pasikeitimo deklaravimo, nes vėliau automobilis automatiškai išregistruojamas ir juo nebegalima teisėtai dalyvauti viešajame eisme.
„Nuosavybės deklaravimas ir automobilio registracija yra du atskiri etapai. Patvirtinus nuosavybės pasikeitimą, naujasis savininkas Lietuvoje jau registruotą automobilį gali įregistruoti internetu, tačiau tai reikia padaryti per 10 kalendorinių dienų. Taip pat būtina iš anksto pasirūpinti galiojančia technine apžiūra ir draudimu, kad transporto priemone būtų galima teisėtai dalyvauti eisme“, – primena „Regitros“ atstovas.
Nuotolinis procesas taikomas Lietuvoje jau registruotoms transporto priemonėms. Jeigu automobilis Lietuvoje dar nebuvo registruotas, reikia atvykti į „Regitros“ padalinį, nes turi būti atliktas jo tapatumo patikrinimas. Tokiu atveju vizito laiką galima iš anksto rezervuoti internetu.
Visa pirkėjo kelionė šiandien gali būti nuosekli: automobilio paieška ir palyginimas „Autogidas“ platformoje, istorijos bei teisinių apribojimų patikra, techninė apžiūra, išsami sutartis, nuosavybės deklaravimas ir registracija internetu. Kiekvienas žingsnis turi savo paskirtį, o jų atlikimas tinkama seka padeda apsaugoti pinigus, teisę į įsigytą automobilį ir galimybę juo iš karto naudotis.
„Žmonės automobilį keičia reguliariai – 58 proc. mūsų apklaustųjų tai daro bent kas ketverius metus, todėl patogus ir suprantamas procesas nėra vienkartinis poreikis. Pirkėjai grįžta, jų patirtis didėja, o kartu kyla lūkesčiai visai automobilių pirkimo ir pardavimo aplinkai. Kai paiešką, patikras, deklaravimą ir registraciją galima atlikti nuosekliai, žmogui lieka daugiau laiko svarbiausiam dalykui – priimti jo poreikius ir galimybes atitinkantį sprendimą“, – apibendrina T. Stasiulis.
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