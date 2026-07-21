AutoRinka

Degalų kainos jau parūpo ir premjerui: „Jei augimas bus ilgalaikis, imsimės veiksmų“

2026 m. liepos 21 d. 16:07
Ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, jei šoktelėjusios degalų kainos išliks aukštos ilgesnį laiką, bus imamasi veiksmų.
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„Turbūt visi suprantame, kad situacija yra lemiama geopolitinių veiksnių. Taip, situacija buvo eskalavusis praeityje ir Vyriausybė ėmėsi veiksmų“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė premjeras, paklaustas, ar nemano, kad reikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizą, atsižvelgiant į išlikusią įtampą Hormuzo sąsiauryje.
„Stebime situaciją, manome ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų“, – teigė jis.
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, vidutinė benzino kaina antradienio rytą Lietuvos degalinėse šoktelėjo 5,7 proc., o dyzelinas brango 4,7 proc. Dyzelino kainos degalinėse svyravo nuo 1,73 euro iki 2,09 euro už litrą, benzino – nuo 1,66 euro iki 1,95 euro už litrą.

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Pirmadienį naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sakė, kad situacija yra rimta, tačiau kol kas dyzelino ir benzino kainos Lietuvoje nesiekia Europos Sąjungos (ES) vidurkio. Anot jo, taip pat yra tikimasi, kad kainų padidėjimas yra trumpalaikis. Antraip, ministro teigimu, bus svarstoma imtis priemonių, tarp kurių – ir laikinas dyzelino akcizo sumažinimas.
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
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Birželio viduryje sudarytas JAV ir Irano paliaubų susitarimas žlugo, o šį mėnesį vėl prasidėjo kovos dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio – vieno iš pagrindinių pasaulinių energijos tiekimo maršrutų, kuris iš esmės tebėra uždarytas.
Siekdama suvaldyti kuro kainas tuo metu Lietuva ėmėsi įvairių priemonių, tarp jų – laikinai, iki birželio 15 d., sumažino dyzelino akcizą.
Du mėnesius galiojusi lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas viršplanines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamas.
Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams dėl to sumažės maždaug 6 centais už litrą (su PVM).
degalaiKainosMindaugas Sinkevičius

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