Degalų kainos trečiadienį vėl ėmė mažėti: kiek tiksliai kainuoja

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,73 euro iki 2,06 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,96 euro ir buvo 1 proc. mažesnė nei antradienį (1,98 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Borusta“ tinklo degalinėje Prienų rajone – 1,73 euro, o didžiausia, siekusi 2,06 euro, – šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Benzino kainos trečiadienio rytą svyravo nuo 1,64 euro iki 1,92 euro, o vidutinė šios rūšies degalų kaina sudarė 1,79 euro ir buvo 2 proc. mažesnė nei antradienį (1,83 euro).
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Pigiausias benzinas buvo dviejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse, kur kainavo 1,64 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota „Žibalas“ degalinėje Jonavoje – 1,92 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse svyravo nuo 0,62 euro iki 0,89 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,75 euro, arba 0,8 proc. mažiau nei antradienį (0,75 euro).
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone, kur litras dujų kainavo 0,62 euro, o didžiausia – 23-iose „Viada“ tinklo degalinėse, šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje. Pastarosiose dujų kaina siekė 0,89 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 21 dieną Lietuvoje buvo 1,66 euro, o dyzelinas kainavo 1,88 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 91,01 JAV dolerio už barelį.