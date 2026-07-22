Ministras nurodė naftos kainą, kurią pasiekus gali būti mažinamas akcizas

„Tikrai atsakingai stebime situaciją, analizuojame. Dabartinė kainą už naftą kol kas tikrai nėra kažkokia katastrofiška. Ji, aišku, yra pavojingai padidėjusi, bet kalbėti apie akcizo tam tikrų laikinų priemonių įvedimą tikrai dar anksti. Jeigu bus poreikis, tikrai svarstysime“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje sakė ministras.
„Pagrindinis lakmuso popierėlis, kada jau tikrai bus peržengta linija, kada jau svarstytume papildomas priemones arba jų galimai laikiną įvedimą – tariamąja nuosaka – būtų jau virš 100 (JAV – ELTA) dolerių už barelį“, – pridūrė T. Valys.
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, vidutinė benzino kaina antradienio rytą Lietuvos degalinėse šoktelėjo 5,7 proc., o dyzelinas brango 4,7 proc. Dyzelino kainos degalinėse svyravo nuo 1,73 euro iki 2,09 euro už litrą, benzino – nuo 1,66 euro iki 1,95 euro už litrą.
T. Valiui ginantis dėl opozicijos užduotų klausimų, I. Šimonytė atšovė: „Toks darbas“
Trečiadienio rytą, palyginti su antradieniu, vidutinės benzino ir dyzelino ir SND kainos sumažėjo atitinkamai 2 proc. ir 1 proc. Dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,739 Eur/l iki 2,069 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,966 Eur/l, arba 1 proc. mažiau nei antradienį (liepos 21 d.), kai buvo 1,985 Eur/l. Benzino kainos trečiadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,640 Eur/l iki 1,920 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,796 Eur/l, arba 2 proc. mažiau nei antradienį (liepos 21 d.), kai buvo 1,831 Eur/l. Kaip skelbė LEA, „Brent“ naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 89,22 JAV dolerio už barelį.
Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad bus imamasi veiksmų, jei šoktelėjusios degalų kainos išliks aukštos ilgą laiką.
Susiję straipsniai
Tuo metu naujasis energetikos ministras Lukas Savickas pirmadienį sakė, kad kol kas dyzelino ir benzino kainos Lietuvoje nesiekia Europos Sąjungos (ES) vidurkio. Anot jo, taip pat yra tikimasi, kad kainų padidėjimas yra trumpalaikis. Antraip, ministro teigimu, bus svarstoma imtis priemonių, tarp kurių – ir laikinas dyzelino akcizo sumažinimas.
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
Birželio viduryje sudarytas JAV ir Irano paliaubų susitarimas žlugo, o šį mėnesį vėl prasidėjo kovos dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio – vieno iš pagrindinių pasaulinių energijos tiekimo maršrutų, kuris iš esmės tebėra uždarytas.
Siekdama suvaldyti kuro kainas tuo metu Lietuva ėmėsi įvairių priemonių, tarp jų – laikinai, iki birželio 15 d., sumažino dyzelino akcizą.
Du mėnesius galiojusi lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas viršplanines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamas.
Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams dėl to sumažės maždaug 6 centais už litrą (su PVM).
Taurimas ValysNaftaKaina
Rodyti daugiau žymių