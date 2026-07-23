Benzino kaina šalies degalinėse mažėjo: paaiškėjo, kiek tiksliai

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,82 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,96 euro ir buvo 0,1 proc. didesnė nei trečiadienį (1,96 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota R. Balsio IĮ degalinėje Kelmės rajone – 1,82 euro, o didžiausia, siekusi 2,07 euro, – „Plungės lagūnos“ degalinėje Rietave.
Benzino kainos svyravo nuo 1,65 euro iki 1,92 euro, o vidutinė šios rūšies degalų kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 0,5 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,79 euro).
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Pigiausias benzinas ketvirtadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Vilniuje, kur kainavo 1,65 euro. Didžiausia jo kaina fiksuota „Žibalas“ degalinėje Jonavoje – čia litras degalų kainavo 1,92 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse svyravo nuo 0,62 euro iki 0,89 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,75 euro ir buvo 0,3 proc. didesnė nei trečiadienį (0,75 euro).
Mažiausia SND kaina buvo „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone – 0,62 euro, o didžiausia – 19-oje „Viada“ tinklo degalinių, penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse, „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje ir „Kenaoil“ degalinėje Kenoje. Pastarosiose litras dujų kainavo 0,89 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 22 dieną Lietuvoje buvo 1,66 euro, o dyzelinas kainavo 1,88 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 94,07 JAV dolerio už barelį.