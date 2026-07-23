Didžiausia krizė per dešimtmetį „Volkswagen“ imperijoje – be drastiškų priemonių neišsivers

Praėjusiais metais „Volkswagen“ grupė, valdanti 10 prekės ženklų – nuo „Audi“, „Porsche“ ir „Škoda“ iki „Lamborghini“ bei komercinių automobilių padalinio, visame pasaulyje pardavė apie 9 mln. automobilių. Tačiau to nepakako, kad būtų kompensuotas išaugęs spaudimas sąnaudoms ir rinkoms.
Staigus pelno nuosmukis
Koncerno veiklos pelnas sumažėjo iki 6,9 mlrd. eurų, o ypač skaudžiai smogė „Porsche“ rezultatai. Vieno pelningiausių grupės prekės ženklų grynasis pelnas nusirito iki maždaug 90 mln. eurų, kai metais anksčiau siekė apie 5,3 mlrd. eurų.
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„Turime labai daug darbo. Pasaulinės sąlygos keičiasi iš esmės, tai, kas atrodė stabilu, nebeveikia. Mūsų dešimtmečius veikusio verslo modelio nebepakanka“, – sakė grupės vadovas Oliveris Blume.
Toks kritimas kelia nerimą tiek investuotojams, tiek darbuotojams, ypač pagrindinėje „Volkswagen“ bazėje Volfsburge. Ten baiminamasi, kad atleidimai gali nesibaigti 2030 metais.
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Keturi spaudimo šaltiniai
Automobilių technologijų investuotojas Steve’as Greenfieldas pabrėžia, kad „Volkswagen“, kaip ir kiti Vokietijos gamintojai, vienu metu veikia keli nepalankūs veiksniai. Pirmiausia – 25 proc. dydžio importo muitai JAV, apsunkinantys europietiškų automobilių konkurencingumą.
Antra, itin stipri Kinijos konkurencija: Vakarų markių pardavimai Kinijoje mažėja, o vietiniai gamintojai agresyviai žengia į Europą.
Trečia, milžiniškos pertvarkos išlaidos pereinant prie elektromobilių – tradiciniams gamintojams sudėtinga numatyti, kokiu tempu vartotojai iš tikrųjų rinksis elektromobilius.
Ketvirta, programinės įrangos iššūkiai. „Volkswagen“ daug investavo į savo programinės įrangos padalinį „Cariad“, vėliau dalį programuotojų atleido ir galiausiai pasirinko daugiamilijardinę partnerystę su elektromobilių gamintoju „Rivian“, kad paspartintų elektrinių modelių platformų kūrimą.
Kova dėl ateities elektromobilių rinkoje
Nors „Volkswagen“ ir toliau stato ant elektromobilizacijos, koncernas priverstas persvarstyti strategiją. Kinija per pastarąjį dešimtmetį dominuoja elektromobilių tiekimo grandinėje – nuo žaliavų iki baterijų gamybos, todėl Vakarų gamintojai tampa priklausomi nuo kiniškų komponentų.
2023 m. pabaigoje „Volkswagen“ paskelbė apie dideles investicijas į naujos elektromobilių platformos kūrimą Kinijoje ir planuoja iki artimiausių metų vidurio pristatyti keliasdešimt modelių, paremtų šia architektūra. Neatmetama, kad dalis jų būtų eksportuojami į Europą, jau su „Volkswagen“ ženklu, bet pagaminti Kinijoje.
Pasak S. Greenfieldo, jei koncernas nori išlikti konkurencingas, jis turi trumpinti modelių kūrimo ciklus ir radikaliai mažinti kaštus, mokydamasis iš Kinijos gamintojų. Priešingu atveju ši krizė gali tapti egzistencine ne tik „Volkswagen“, bet ir visai Vokietijos automobilių pramonei bei jos tiekėjų grandinei.
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