Panevėžyje įdiegtas jungtinis tarpmiestinio ir miesto transporto bilietas

Pasak Panevėžio miesto savivaldybės, jungtinis tarpmiestinio ir miesto transporto bilietas pradėjo veikti liepos pradžioje.
„Jungtinis bilietas palengvina kelionės planavimą visiems, kurie į Panevėžį atvyksta „Kautra“ tarpmiestiniais autobusais – visa kelionė nuo išvykimo iki galutinio kelionės tikslo gali būti suplanuota ir apmokėta vienu pirkimu“, – pranešime nurodo savivaldybė.
Įsigyti jungtinį bilietą keleiviai gali interneto svetainėse kautra.lt, autobusubilietai.lt, eurolines.lt ir mobiliojoje programėlėje „Autobusų bilietai“.
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Paslauga įgyvendinama bendradarbiaujant su viešąja įstaiga „Panevėžio keleivinis transportas“.
Jungtinis bilietas skirtas vienam keleiviui, o QR kodą būtina išsaugoti iki kelionės pabaigos ir pateikti keleivių kontrolės metu.
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