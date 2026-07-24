Vilkikų savininkams ateina liūdnos dienos: savivalę tramdys svarstyklėmis

Anksčiau kovą keliasdešimt šalies verslo ir valdžios institucijų pasirašė tam skrtą memorandumą „STOP kelių gadinimui“.
„Čia yra minimalus vertinimas, vertiname, kad pasieksime geresnius rezultatus, bet mažiausias tikslas yra, kad 30 proc. viršsvorio pažeidimų būtų mažiau, lyginant su 2025 metais“, – penktadienį per pristatymą Klaipėdoje sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Šiai dienai apie 40 proc. mūsų (valstybinės reikšmės – ELTA) kelių yra geros būklės – sieksime, kad geros būklės būtų iki 61 proc., tai reiškia mažiau duobių, mažiau provėžų, tvarkingesni kelkraščiai ir automagistralė, kuria gali važiuoti tuo greičiu, kuris yra maksimalus, ir jis bus saugus“, – pažymėjo ministras.
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Anot jo, dabar magistraliniuose keliuose iš viso veikia dvi automatinės svėrimo vietos, kurios tiesiog atlieka monitoringą, bet pasvėrus nėra galimybių surašyti administracinių nusižengimų protokolo.
Tad plane numatyta išplėsti transporto svėrimo vietų tinklą, septynis kartus (apie 1,9 mln. eurų) padidinti finansavimą LTSA vykdomai administracinių nusižengimų teisenai, didinti patikrinimų apimtis, užtikrinti sklandesnį keitimosi informacija procesą tarp institucijų.
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Per trejus metus pagrindiniuose šalies keliuose bus įrengta 18 naujų svarstyklių, skirtų tikrinti sunkiasvorėms transporto priemonėms.
Taip pat numatoma padidinti kontrolę vykdančios Lietuvos transporto ir saugos administracijos (LTSA) pareigūnų skaičių – 2027 m. tokių pareigūnų turėtų būti 35.
Ministro teigimu, taip pat numatyti įstatymų pakeitimai, numatantys atsakomybę tiek krovinių vežėjams, tiek jų siuntėjams ir priėmėjams.
J. Taminskas konkrečiai sakė, kiek šių naujų priemonių diegimas kainuos valstybei, tačiau tikino, kad sutaupyta suma, panaikinus poreikį kas kelerius metus tvarkyti perkrauto sunkiasvorio transporto sugadintus kelių ruožus, bus gerokai didesnė.
„Mes taupysime ženklią sumą reinvestavimo vis į tuos pačius kelių ruožus, nes jeigu mes turime kas 2–3 metus turime grįžti į automagistralę ir tvarkyti tuos pačius išvažinėtus (...) pirmos juostos ruožus (...) dėl to, kad juos per tą laikotarpį vėl sugadino perkrautas sunkiasvoris (transportas – ELTA), kai ta kelio atkarpa turi tarnauti mažiausiai 15 metų“, – po pristatymo sakė jis.
„Mums nebereikės kas 2–3 metus šimtų milijonų (eurų – ELTA) investuoti į tas pačias kelių atkarpas, mes tas lėšas galėsime nukreipti į kitus kelius, regioninius kelius, kurie šiuo metu nesulaukia tų lėšų“, – aiškino ministras.
J. Taminsko teigimu, valstybė sutaupys šimtus milijonų eurų, o visos kontrolės priemonės kainuos „viso labo keliolika milijonų eurų“.
Skaičiuojama, kad užpernai A1, A2 ir A5 automagistralėmis per parą pravažiuodavo apie 17,6 tūkst. sunkiasvorių transporto priemonių, iš kurių ketvirtadalis viršijo leistiną svorį, kartais net dvigubai.
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