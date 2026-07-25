Dar viena Europos sostinė išguis iš gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus

„Per daug nelaimingų atsitikimų, per daug trikdžių, per daug piktnaudžiavimo – Briuselis atsisako nuomojamų elektrinių paspirtukų“, – pareiškė Briuselio regiono vyriausybės vadovas Borisas Dilliesas. Regiono administracijos duomenimis, įmonių „Bolt“ ir „Dott“ paspirtukų nuomos licencijos baigs galioti metų pabaigoje.
Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į „nerimą keliantį“ nelaimingų atsitikimų su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės – 26 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų, šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai.
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Paryžius po miesto organizuoto balsavimo 2023 m. tapo pirmąja Europos sostine, visiškai uždraudusia nuomojamus elektrinius paspirtukus. Panašių priemonių institucijos ėmėsi ir Madride bei Prahoje.
elektrinis paspirtukasNuomaBelgija
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