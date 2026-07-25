AutoRinka

Dar viena Europos sostinė išguis iš gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus

2026 m. liepos 25 d. 21:05
Rasa Strimaitytė
Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 m. išguis iš savo gatvių nuomojamus elektrinius paspirtukus.
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„Per daug nelaimingų atsitikimų, per daug trikdžių, per daug piktnaudžiavimo – Briuselis atsisako nuomojamų elektrinių paspirtukų“, – pareiškė Briuselio regiono vyriausybės vadovas Borisas Dilliesas. Regiono administracijos duomenimis, įmonių „Bolt“ ir „Dott“ paspirtukų nuomos licencijos baigs galioti metų pabaigoje.
Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į „nerimą keliantį“ nelaimingų atsitikimų su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės – 26 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų, šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai.
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