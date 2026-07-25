Paskelbtos laivo „Raketa“ bilietų kainos: įpirks ne kiekvienas

Įdomu tai, kad atgalinis maršrutas Nida–Kaunas kainuoja beveik perpus pigiau – 49 eurus, o vieta prie lango šia kryptimi papildomai neapmokestinama.
2020 m., kai restauruota „Raketa“ pradėjo reguliarius reisus, bilietas į vieną pusę kainavo 49 eurus, prie lango – 59 eurus. 2022 m. sezono pradžioje pigiausi bilietai į Nidą kainavo 39 eurus, po Joninių – 49 eurus, o ketvirtadieniais ir penktadieniais iš Nidos į Kauną buvo galima grįžti už 29 eurus.
Papildomai – ir už bagažą, ir už dviratį
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Keleiviams verta žinoti, kad į bilieto kainą įskaičiuotas tik rankinis bagažas ir vienas iki 10 kg sveriantis bagažo vienetas (40x20x25 cm). Sunkesnis bagažas apmokestinamas atskiru 12,10 euro bilietu, o dviračiui teks pirkti 22,10 euro kainuojantį bilietą.
Organizatoriai nurodo, kad vienas asmuo gali vežtis vieną dviratį arba vieną paspirtuką. Paspirtukams, sveriantiems daugiau nei 15 kg, reikalingas atskiras bilietas, o dviračiai ir paspirtukai nuo 20 kg į laivą apskritai nepriimami. Vaikiški paspirtukai ir vežimėliai papildomai neapmokestinami.
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Autobusu – perpus pigiau
Palyginimui: „Kautros“ autobusai iš Kauno į Nidą kursuoja kasdien, o bilietas kainuoja 28,40 euro – beveik tris kartus pigiau nei kelionė laivu su vieta prie lango. Norintiems vežtis dviratį papildomai reikia sumokėti 5 eurus už dviračio vietos rezervaciją, jei nori būti tikri, kad dviratis tilps.
Keliaujantiems autobusu, kitaip nei laivu, taikomos ir įstatymu numatytos transporto lengvatos – nuolaidos moksleiviams, studentams, senjorams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms.
Vilniečiams kelionė bendrovės „Toks“ autobusu iš sostinės į Nidą kainuoja 35 eurus, dviračio vietos rezervacija – dar 5 eurus.
Keturi reisai per savaitę
Šio sezono tvarkaraštyje – reisai keturias dienas per savaitę. Ketvirtadieniais ir penktadieniais laivas 9 val. išplaukia iš Kauno į Nidą, o 15.30 val. grįžta atgal. Šeštadieniais „Raketa“ plaukia tik į Nidą (9 val.), kur nakvoja, o sekmadieniais 15.30 val. leidžiasi atgal į Kauną.
Kelionė prasideda „Combo“ prieplaukoje (Raudondvario pl. 107) ir baigiasi senojoje Nidos prieplaukoje. Ji trunka apie 4 valandas, tačiau, esant nepalankioms oro sąlygoms, trukmė gali keistis. Laive – 58 vietos, prie kiekvieno stalo – po 6 sėdimas vietas. Vienas bilietas galioja vienam plaukimui tik į vieną pusę.
Keliones organizuoja laivą restauravusi VšĮ „Vandens kelias“. Sovietmečiu, nuo septintojo dešimtmečio, „Raketos“ tipo laivai Nemunu kursavo keliais maršrutais, populiariausias jų – Kaunas–Nida. Reguliarūs reisai nutrūko 1995 m., o restauruotas laivas į Nemuną sugrįžo 2020 m.
Laivas RaketaKainosNida
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