„Via Lietuva“ inicijuoja „Fegdos“ parengto kelio ruožo ekspertizę: pastebėta defektų

Kaip skelbia valstybinių kelių operatorė, šių metų pavasarį atliekant kelio, kuris jungia Kauną, Marijampolę ir Suvalkus, buvo pastebėti statinio defektai.
„Įvertinusi kelio svarbą, defektų pobūdį ir siekdama nešališko bei objektyvaus vertinimo, bendrovė nusprendė atlikti ekspertizę. Nepriklausoma ekspertize siekiama išsiaiškinti atsiradusių defektų priežastis ir tinkamiausią jų šalinimo būdą. Gavus ekspertizės rezultatą bus organizuojamas defektų šalinimas, atsakingo už jų atsiradimą statybų dalyvio sąskaita“, – rašoma pranešime.
Pasak „Via Lietuvos“, kelio ruožą, kuriame pastebėti defektai, suprojektavo bendrovė „Hisk“, o 2025 m. įrengė „Fegda“. Pranešama, kad dėl defektų pašalinimo „Via Lietuva“ kreipėsi į rangovą, kuris pasiūlė nustatytus defektus ištaisyti po dar vieno žiemos sezono, 2027 m. pavasarį.
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Teigiama, jog defektai turės būti šalinami rangovų lėšomis, kaip tai numatyta rangos sutartyje.
„Mes neieškome kompromisų kelio kokybės sąskaita, todėl elgsimės principingai atsakingų subjektų atžvilgiu. Šiam objektui taikomas 10 metų, ilgesnis nei įprastai, garantinis laikotarpis“, – rašo „Via Lietuva“.
Anot kelių infrastruktūros bendrovės, minimu 15,6 km ilgio A5 kelio ruožu galima naudotis be jokių apribojimų.
„Via Lietuva“ tikina, jog bendrovės specialistai nuolat vykdo objektų apžiūrą garantinio laikotarpio metu, siekiant įvertinti ar neatsirado naujų defektų, kuriuos turi ištaisyti rangovai.