AutoRinka

Degalų kainos toliau šiurpina: vos per dieną – dideli pokyčiai

2026 m. liepos 28 d. 12:16
Lrytas.lt
Lietuvoje antradienio rytą, palyginti su pirmadieniu, vidutinės dyzelino, benzino ir suskytintų naftos dujų (SND) kainos padidėjo atitinkamai 4,39 proc., 4,74 proc. ir 0,79 proc. po kelias dienas trukusio naftos kainos šuolio dėl suintensyvėjusių karo veiksmų Artimuosiuose Rytuose. Informaciją apie degalų kainas Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) liepos 28 d. pateikė 69 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 712 degalinių.
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Lietuvoje degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Liepos 28 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo Raimondo Balsio individualios įmonės valdomoje degalinėje Kelmės r. savivaldybėje (Ramučių k.) – 1,820 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina buvo UAB „Žibalas“ valdomoje degalinėje – 2,17 Eur/l.

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Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,820 Eur/l iki 2,170 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,069 Eur/l, arba 4,39 proc. daugiau nei pirmadienį (liepos 27 d.), kai buvo 1,982 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Emsi“ tinklo degalinėje Lazdijų r. savivaldybėje (Janaslavo k.) – 1,659 Eur/l.
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Didžiausia benzino kaina buvo „Žibalas“ degalinėje Jonavoje – 1,950 Eur/l.
Benzino kainos antradienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,659 Eur/l iki 1,950 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,857 Eur/l, arba 4,74 proc. daugiau nei pirmadienį (liepos 27 d.), kai buvo 1,773 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės r. savivaldybėje (Taurai) – 0,660 Eur/l.
Didžiausia SND kaina buvo „Circle K“ tinklo dviejose degalinėse (Raseinių r. sav. ir Šilalės r. sav.) – 0,929 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,660 Eur/l iki 0,929 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,768 Eur/l, arba 0,79 proc. daugiau nei pirmadienį (liepos 27 d.), kai buvo 0,762 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina liepos 27 d. Lietuvoje buvo 1,65 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,91 Eur/l (liepos 24 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,67 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,95 Eur/l).
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