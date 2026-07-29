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Užsimojo skaidrinti degalų rinką – sukūrė ir paviešino naują įrankį

2026 m. liepos 29 d. 15:38
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos.
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Atsidarę žemėlapį gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainas skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę, trečiadienį pranešė LEA.
Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją.
„Degalų rinkos skaidrumas ir viešai prieinama informacija apie kainas degalinėse padės gyventojams ir verslui priimti sprendimus, kur palankiausia piltis degalus, o taip pat didins konkurenciją tarp skirtingų degalinių“, – pranešime cituojamas L. Savickas.

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LEA vadovė Agnė Bagočiutė pažymi, kad agentūra kiekvieną darbo dieną renka duomenis iš visų degalinių tinklų, kuriuos nuo šiol skelbs vienoje vietoje.
„LEA sukurtas patogus naudoti skaitmeninis žemėlapis leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir palyginti degalų kainas visoje Lietuvoje, padeda degalų vartotojams gauti patikimą informaciją ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią degalų pirkimo vietą, o politikos formuotojams – stebėti šalies rinkos tendencijas ir, prireikus, priimti duomenimis grįstus sprendimus“, – teigė A. Bagočiutė.
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Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalus siūlančias degalines pasirinktoje vietovėje, palyginti 95 benzino, dyzelino ir SND kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą.
Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone.
LEA primena, kad nuo balandžio 8 dienos degalais prekiaujančios įmonės informaciją agentūrai pateikia kiekvieną darbo dieną iki 10 val. ryto, o surinkti duomenys skelbiami viešai interneto svetainėje.
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