AutoRinka

Aukštyn pašoko staigiai, o leidžiasi pamažu: kas dedasi su degalų kainomis

2026 m. liepos 30 d. 11:59
Lrytas.lt
Vidutinės dyzelino ir benzino kainos ketvirtadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo 0,2 proc. ir 0,33 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SND) per parą pabrango 0,66 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,82 euro iki 2,16 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,03 euro ir buvo 0,2 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,03 euro).
Mažiausia dyzelino kaina ketvirtadienio rytą buvo Raimondo Balsio individualios įmonės valdomoje degalinėje Kelmės rajone – 1,82 euro, o didžiausia, siekusi 2,16 euro, fiksuota septyniose „Viada“ degalinėse, aštuoniose „Circle K“ degalinėse bei „Šventosios investicijos“ valdomoje degalinėje Šventojoje.
Benzino kainos degalinėse svyravo nuo 1,65 euro iki 1,94 euro, o vidutinė šios rūšies degalų kaina sudarė 1,81 euro ir buvo 0,33 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,82 euro).

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Pigiausias benzinas buvo „Emsi“ tinklo degalinėje Lazdijų rajone, kurioje litras degalų atsiėjo 1,65 euro. Didžiausia benzino kaina fiksuota 27-iose „Viada“ degalinėse ir aštuoniose „Circle K“ degalinėse – 1,94 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,66 euro iki 0,92 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,66 proc. didesnė nei trečiadienį (0,75 euro).
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Mažiausia SND kaina buvo keturiose „Madalva“ degalinėse, „Jozita“ degalinėje Pakruojo rajone, „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – čia litras dujų kainavo 0,66 euro. Labiausiai patuštinti piniginę už litrą dujų teko dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse Raseinių ir Šilalės rajonuose. Jose litras dujų kainavo 0,92 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 29 dieną Lietuvoje buvo 1,64 euro, o litras dyzelino kainavo 1,90 euro.
„Brent“ naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 90,74 JAV dolerio už barelį.
Degalų kainadyzelinasbenzinas

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