Ko vertas kadaise geriausiu Europos automobiliu tapęs modelis: naudoto „Opel Astra“ testas

1991 metais debiutavęs „Astra“ pakeitė „Kadett“ modelį ir sėkmingai konkuravo kompaktinių automobilių klasėje.
O 2015 metais pasirodžiusi penktoji „Astra“ karta buvo ir paskutinis originalus šio vardo modelis, pagamintas naudojant specialiai jam ir keliems kitiems kompaktiniams „General Motors“ automobiliams sukurtą platformą.
Deja, automobilis buvo gaminamas gana trumpai iki 2021 metų, kada pasirodė šeštoji modelio karta. Bet tai jau buvo visiškai kitokia mašina, o tiksliau – „Peugeot 308“, tik su „Opel“ ženkleliu. 2018 metais šią markę iš „General Motors“ įsigijo prancūzų „PSA Peugeot Citroën“ koncernas, vėliau daugybę jiems ir „Fiat“ su „Chrysler“ priklausančių ženklų susijungę į „Stellantis“ grupę.
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Tad penktos kartos „Opel Astra“ pagrįstai galima vadinti paskutiniupju originaliu „Astra“ modeliu. Kompaktinis „Astra“ visada pasižymėjo puikiomis savybėmis už įperkamą kainą, o praktiškiausias buvo universalas – būtent tokį ir bandžiau.
Modelis buvo siūlomas su turbobenzininiais ir turbodyzeliniais motorais – ne vienas jų nebuvo patikimumo etalonas, tad perkant „Astra“ labai svarbu įsitikinti, kad automobilis buvo tinkamai prižiūrimas, tuo labiau, kad daug tokių mašinų pirko įmonės.
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O kai jau rasite tinkamai išlaikytą egzempliorių, penktos kartos „Opel Astra“ džiugins tiek praktiškomis savybėmis, tiek kokybišku salonu, tiek smagiu važiavimu, komfortiškai ir pakankamai azartiškai suderinta pakaba, nedidelėmis įsigijimo ir priežiūros kainomis – daugiau apie naudotą penktos kartos „Opel Astra“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.