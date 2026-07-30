AutoRinka

Ko vertas kadaise geriausiu Europos automobiliu tapęs modelis: naudoto „Opel Astra“ testas

2026 m. liepos 30 d. 19:35
Jurgis Paplaitis, „Motorai“
2015 metais pasirodžiusi penktoji „Opel Astra“ karta buvo įvertinta Europos metų automobilio titulu, bet vis dėlto buvo gaminama gana trumpai iki 2021 metų. Kodėl?
Daugiau nuotraukų (22)
1991 metais debiutavęs „Astra“ pakeitė „Kadett“ modelį ir sėkmingai konkuravo kompaktinių automobilių klasėje.
O 2015 metais pasirodžiusi penktoji „Astra“ karta buvo ir paskutinis originalus šio vardo modelis, pagamintas naudojant specialiai jam ir keliems kitiems kompaktiniams „General Motors“ automobiliams sukurtą platformą.
Deja, automobilis buvo gaminamas gana trumpai iki 2021 metų, kada pasirodė šeštoji modelio karta. Bet tai jau buvo visiškai kitokia mašina, o tiksliau – „Peugeot 308“, tik su „Opel“ ženkleliu. 2018 metais šią markę iš „General Motors“ įsigijo prancūzų „PSA Peugeot Citroën“ koncernas, vėliau daugybę jiems ir „Fiat“ su „Chrysler“ priklausančių ženklų susijungę į „Stellantis“ grupę.

Nemaloni naujiena vilniečiams: autobuso ar troleibuso rudenį gali tekti lauki gerokai ilgiau

Tad penktos kartos „Opel Astra“ pagrįstai galima vadinti paskutiniupju originaliu „Astra“ modeliu. Kompaktinis „Astra“ visada pasižymėjo puikiomis savybėmis už įperkamą kainą, o praktiškiausias buvo universalas – būtent tokį ir bandžiau.
Modelis buvo siūlomas su turbobenzininiais ir turbodyzeliniais motorais – ne vienas jų nebuvo patikimumo etalonas, tad perkant „Astra“ labai svarbu įsitikinti, kad automobilis buvo tinkamai prižiūrimas, tuo labiau, kad daug tokių mašinų pirko įmonės.
Susiję straipsniai
Įsitaisė įrangą, dėl kurios vairuotojai atvažiuoja iš tolimų rajonų: mažina degalų sąnaudas, lengviau praeina techninę apžiūrą

Įsitaisė įrangą, dėl kurios vairuotojai atvažiuoja iš tolimų rajonų: mažina degalų sąnaudas, lengviau praeina techninę apžiūrą (9)

Naudoto „BMW X4“ testas: kuo išsiskiria šis sportiškas SUV ir į ką atkreipti dėmesį perkant

Naudoto „BMW X4“ testas: kuo išsiskiria šis sportiškas SUV ir į ką atkreipti dėmesį perkant

Naujojo „Renault 4 E-Tech Plein Sud“ testas: praktiškumu nustebinęs elektromobilis atviru stogu

Naujojo „Renault 4 E-Tech Plein Sud“ testas: praktiškumu nustebinęs elektromobilis atviru stogu

O kai jau rasite tinkamai išlaikytą egzempliorių, penktos kartos „Opel Astra“ džiugins tiek praktiškomis savybėmis, tiek kokybišku salonu, tiek smagiu važiavimu, komfortiškai ir pakankamai azartiškai suderinta pakaba, nedidelėmis įsigijimo ir priežiūros kainomis – daugiau apie naudotą penktos kartos „Opel Astra“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.
Opel AstraEuropos metų automobilis 2015Testas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.