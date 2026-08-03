Viešosios įstaigos „Vandens kelias“, kuriai priklauso „Raketa“, atstovai teigia, kad laivas keliones Nemunu į Nidą atnaujins kitų metų birželį.
Paskutinę liepos savaitę įstaigos vadovas Nerijus Šilgalis naujienų portalui VE.lt teigė, kad kelionių atnaujinimas šį sezoną priklausys nuo naują variklį pagaminusios įmonės „Scania“ atstovų sprendimo.
Laivas su nauju varikliu šiemet jau buvo išbandytas.
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Ilgai tikėtasi, kad šiemet laivas plauks. Buvo atliekami eigos bandymai, techninė apžiūra, bet galų gale priimtas sprendimas neplaukti.
Dviejų metų pertrauka
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Prieš prasidedant bėdoms, susijusioms su variklio keitimu, „Raketa“ visai neblogai sekėsi. 2023-aisiais ji pasiekė visų laikų keleivių plukdymo maršrutu Kaunas-Nida-Kaunas rekordą. „Vandens kelias“ prezidento N. Šilgalio teigimu, 2024-ųjų sezonas pasižymėjo tuo, kad pasiektas visų laikų maksimaliausias laivo užimtumas – jo metu plukdyta apie 6,5 tūkst. keleivių.
Laivas plaukdavo kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį.
Tačiau atėjo metas, kai nebenorėta plaukti su senu varikliu, nes jis nuolatos keldavo rūpesčių, buvo beprotiškai neekonomiškas, todėl plaukimo kaštai buvo milžiniški. Pasak N. Šilgalio, ieškant alternatyvų, kaip sutaupyti, nuspręsta kelti ne bilietų kainas, o keisti variklį ir taip mažinti sąnaudas.
Ryžtasi keisti seną „Raketos“ variklį šiuolaikiniu, nors jo keitimas pareikalaus daugiau nei 200 tūkst. eurų. Tikimasi, kad naujas variklis bus geriau valdomas, tylesnis, laivas plauks lengviau, nes bus pridėta papildomai galingumo, bus kur kas ekologiškesnis, atsiras galimybė plaukti šiek tiek greičiau.
Buvo užsakytas pagaminti modernus ir šiuolaikiškas „Scania“ variklis specialiai „Raketa“. N. Šilgalio žiniomis, tokių plaukiojančių laivų kaip „Raketa“ pasaulyje daugiau nėra. 2025 metų pradžioje sutartis jau buvo pasirašyta. Didelė ir rimta bendrovė žadėjo, kad laivas „Raketa“ bus grąžintas gegužės 15 d.
Tikėtasi, kad naujo variklio bandymai prasidės balandį. Sezoną ketinta pradėti birželio 5 d. Tačiau 2025-ųjų liepą laivas dar neplaukė.
Pernai birželį buvo parduoti beveik visi bilietai į „Raketą“, plaukiantį į Nidą. Deja, teko grąžinti žmonėms pinigus. Laivas vėlavo pradėti sezoną todėl, kad užtruko jo variklio keitimo darbai.
N. Šilgalis duodamas interviu „Vakarų ekspresui“ yra pasakęs, kad keisti variklį „Raketa“ yra tas pats kas žmogui širdį.„Raketa“ – tas pats laivas, kuris praėjusio amžiaus septintą dešimtmetį plaukiojo Nemunu. Trumpam maršrutai kelis sezonus buvo atnaujinti 2010–2012 metais. Paskui jis buvo iškeltas į krantą, užkonservuotas ir stovėjo 7 metus. 2019 gegužę po rekonstrukcijos jis nuleistas į vandenį.