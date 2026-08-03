Kaip išsirinkti nebrangų motociklą: debiutantas iš Ispanijos ar populiarus japonų modelis?

Tiesa, su „Rieju“ turėjo varžytis „Honda“ gamintojo versija „Rally“, tačiau mūsų mažoje rinkoje nėra didelio bandymams skirtų modelių pasirinkimo, tad teste buvo „CRF 300L“ modelis.
Nuo „Rally“ versijos jis skiriasi ne 12,8 l, o 7,8 l degalų baku, kitokiais žibintais, turi mažiau plastiko apdailų, tad yra mažiau pritaikytas tolimesnėms kelionėms.
Tačiau visgi tiek vienas, tiek ir kitas nėra kelioniniai motociklai.
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Nes abu turi vieno cilindro iki 30 AG pasiekiančius motorus, didelę prošvaisą ir pritaikyti tiek trumpoms kelionėms mieste ir užmiestyje, tiek ir smagiems pasivažinėjimais ten, kur seniai baigėsi asfaltas.
Ir nors motociklai panašūs, po testo paaiškėjo, kad nusprendus įsigyti vieną jų, jų charakteriai, savybės, taip pat, žinoma, ir kaina, gerokai skiriasi – daugiau apie viską sužinosite šioje vaizdo apžvalgoje.
MotociklaiTestasHonda
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