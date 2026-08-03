AutoRinka

Kaip išsirinkti nebrangų motociklą: debiutantas iš Ispanijos ar populiarus japonų modelis?

2026 m. rugpjūčio 3 d. 21:01
Jurgis Paplaitis, „Motorai“
Šią vasarą Lietuvoje debiutavo ispaniškos „Rieju“ markės dvigubos paskirties lengvas „Aventura Rally 307“ motociklas (kaina – 4649 eurai) – kokiomis savybėmis jis pasižymi, atskleidė palyginamasis testas su vienu populiariausiu šio segmento modeliu „Honda CRF300L“ (6100 eurų).
Daugiau nuotraukų (32)
Tiesa, su „Rieju“ turėjo varžytis „Honda“ gamintojo versija „Rally“, tačiau mūsų mažoje rinkoje nėra didelio bandymams skirtų modelių pasirinkimo, tad teste buvo „CRF 300L“ modelis.
Nuo „Rally“ versijos jis skiriasi ne 12,8 l, o 7,8 l degalų baku, kitokiais žibintais, turi mažiau plastiko apdailų, tad yra mažiau pritaikytas tolimesnėms kelionėms.
Tačiau visgi tiek vienas, tiek ir kitas nėra kelioniniai motociklai.
Susiję straipsniai
Naudoto „BMW X4“ testas: kuo išsiskiria šis sportiškas SUV ir į ką atkreipti dėmesį perkant

Naudoto „BMW X4“ testas: kuo išsiskiria šis sportiškas SUV ir į ką atkreipti dėmesį perkant

Naujojo „Renault 4 E-Tech Plein Sud“ testas: praktiškumu nustebinęs elektromobilis atviru stogu

Naujojo „Renault 4 E-Tech Plein Sud“ testas: praktiškumu nustebinęs elektromobilis atviru stogu

Ko vertas kadaise geriausiu Europos automobiliu tapęs modelis: naudoto „Opel Astra“ testas

Ko vertas kadaise geriausiu Europos automobiliu tapęs modelis: naudoto „Opel Astra“ testas

Nes abu turi vieno cilindro iki 30 AG pasiekiančius motorus, didelę prošvaisą ir pritaikyti tiek trumpoms kelionėms mieste ir užmiestyje, tiek ir smagiems pasivažinėjimais ten, kur seniai baigėsi asfaltas.
Ir nors motociklai panašūs, po testo paaiškėjo, kad nusprendus įsigyti vieną jų, jų charakteriai, savybės, taip pat, žinoma, ir kaina, gerokai skiriasi – daugiau apie viską sužinosite šioje vaizdo apžvalgoje.
MotociklaiTestasHonda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.