AutoRinka

Naujų lengvųjų automobilių rinka liepą augo: skelbia populiariausių markių trejetuką

2026 m. rugpjūčio 3 d. 15:33
Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje liepos mėnesį augo 26 proc.
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„Autotyrimų“ duomenimis, pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5 004 lengvieji automobiliai, kai prieš metus jų buvo įregistruota beveik 4 tūkst.
Pastarąjį mėnesį Lietuvos naujų automobilių rinkoje pirmavo „Volkswagen“ markė (1 023), antrąją vietą užėmė „Škoda“ (813), o trečiąją – „Toyota“ (765). Tarp prestižinių markių lyderio pozicijos neužleido „Audi“ (238).
Liepą taip pat įregistruota 430 tikrųjų elektromobilių, arba 32,3 proc. daugiau nei prieš metus. Prieš metus jų skaičius siekė 325.
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„Autotyrimų“ duomenimis, sausio–liepos mėnesiais Lietuvoje iš viso įregistruota 31 217 naujų lengvųjų automobilių – tai 16,6 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai (26 770).
Šiemet įregistruotų elektromobilių skaičius siekia 2 428. Per metus jų rinkos dalis paaugo nuo 5,9 proc. iki 7,8 proc.
naujas automobilisRinkaAutoTyrimai

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