Skelbia, kiek surinko pinigų Valstybiniame kelių fonde

Jau pusmetį veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos, gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų, būtų operatyviai nukreipiamos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą.
Iš Kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36,2 mln. eurų. Iš jų 78 proc. išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčio (vinječių) surinktos lėšos.
Palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, antrąjį ketvirtį į Valstybinį kelių fondą surinkta 26 proc. daugiau lėšų – 50 mln. eurų. Didžiausią šio augimo dalį sudarė Finansų ministerijos administruojamos fondo pajamos, kurios, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 35 proc.
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Pagal Valstybinio kelių fondo įstatymą Kelių fondo biudžetą sudaro dvi pagrindinės dalys, kurias formuoja skirtingos institucijos. Per 2026 m. pirmąjį pusmetį į fondo sąskaitą surinkta 51,7 mln. eurų. Šią sumą sudaro pajamos iš motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio, įmokos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei konfiskuoto turto realizavimą, taip pat mokesčiai už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones.
Likusią dalį – 38,2 mln. eurų – sudaro jo valdytojos „Via Lietuva“ surinktos lėšos. Net 93 proc. šios sumos sudarė pajamos iš kelių naudotojo mokesčio (vinječių), o likusios lėšos gautos iš rinkliavų už eismo ribojimus bei važiavimą didžiagabaritėmis transporto priemonėmis
„Pirmojo pusmečio rezultatai rodo, kad Valstybinis kelių fondas užtikrina stabilų ir prognozuojamą kelių infrastruktūros finansavimo mechanizmą. Nuosekliai kaupiamos fondo lėšos leidžia užtikrinti vykdomų projektų tęstinumą ir planuoti tolesnius darbus. Kiekvienas į fondą sumokėtas euras grįžta į valstybinės reikšmės kelių infrastruktūrą – jos atnaujinimą, modernizavimą ir saugesnes keliones visiems eismo dalyviams“, – teigia bendrovės „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Finansų ministerija ir „Via Lietuva“ lėšas į Kelių fondo sąskaitą perveda kas ketvirtį. Tokia tvarka užtikrina nenutrūkstamą finansavimą, būtiną tvariam valstybinės reikšmės kelių tinklo išlaikymui, priežiūrai ir plėtrai.
Valstybinis kelių fondas įsteigtas siekiant sukurti ilgalaikį ir prognozuojamą kelių infrastruktūros finansavimo mechanizmą. Fondo lėšos naudojamos išskirtinai valstybinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti, saugaus eismo priemonėms diegti ir esamos infrastruktūros kokybei palaikyti.