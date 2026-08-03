„Sparčiai artėjame prie istorinio momento, kai Lietuvos geležinkeliai pasikeis iš esmės. Jau šį rudenį tiek didmiesčių, tiek regionų gyventojai galės keliauti moderniais šveicariškais elektriniais traukiniais. O svarbiausia – užtikriname, kad geležinkelių transportas atitiktų visų keleivių poreikius ir būtų patogus kiekvienam“, – sako Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Naujųjų traukinių bandymai prasideda dar „Stadler“ gamykloje Lenkijoje, kur tikrinamos pagrindinės riedmenų sistemos, pavyzdžiui, ventiliacijos ir avarinės sistemos, o vėliau bandymai tęsiami Lietuvoje. Čia atliekami statiniai ir dinaminiai bandymai, kurių metu vertinama traukinių veikla įvairiais greičiais bei režimais, įskaitant greitėjimą, stabdymą ir tolygų važiavimą.
„Kiekvienas į Lietuvą atvykęs traukinys priartina mus prie tos akimirkos, kai keleiviams galėsime pasiūlyti naują kelionių geležinkeliu kokybę. Šiuo metu didžiausias mūsų dėmesys skiriamas tam, kad visi riedmenys sėkmingai užbaigtų bandymų ir sertifikavimo procesus, o reguliarius reisus pradėtų saugiai ir patikimai“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Susiję straipsniai
Iki šiol atlikti riedmenų bandymai buvo sėkmingi, o artimiausiu metu planuojama pradėti dvigubos, trigubos ir mišrios traukos bandymus. Prieš reguliarių reisų pradžią bus išbandyti visi 15 Lietuvai gaminamų „Stadler“ traukinių – 9 elektriniai ir 6 bateriniai.
Pasibaigus naujųjų riedmenų statiniams ir dinaminiams bandymams, bus atliktos sertifikavimo procedūros, turės būti suteiktas leidimas eksploatuoti traukinį keleivinėse kelionėse. Įvertinusi bandymų rezultatus, leidimą eksploatacijai suteiks Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).
Naujieji elektriniai „Stadler Flirt“ traukiniai keleiviams pasiūlys daugiau komforto ir erdvės. Juose po kelių dešimtmečių pertraukos sugrąžinama bistro zona, kur bus galima įsigyti šilto maisto ir karštų gėrimų, taip pat numatyta daugiau vietų dviračiams. Traukiniuose įrengta 200 sėdimų vietų, todėl jie leis efektyviau aptarnauti keleivių srautus, o piko metu traukinius bus galima dvigubinti ir net trigubinti. Šie riedmenys kursuos maršrutu Vilnius–Klaipėda–Vilnius.
Bateriniai traukiniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, Lietuvoje kursuos maršrutais Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Varėna(Marcinkonys)–Vilnius. Juose įrengtos 128 sėdimos vietos, kavos ir užkandžių aparatai, o keleivių patogumui riedmenys pritaikyti ir žmonėms su judėjimo negalia. Važiuodami kontaktiniu tinklu šie traukiniai galės išvystyti iki 160 km/val. greitį, o bateriniu režimu – iki 120 km/val.