Į naujienų portalo Lrytas redakciją kreipęsis Virginijus Kairys tikina, kad po Lietuvoje patirtos avarijos draudimo bendrovė iki šiol nėra priėmusi sprendimo dėl žalos atlyginimo. Vyras kelia klausimą, ar tokia situacija yra pagrįstas sudėtingos bylos tyrimas, ar vis dėlto nepateisinamas bylos vilkinimas.
Tuo metu draudimo bendrovės „Balcia Insurance SE“ Lietuvos filialas tvirtina, kad sprendimas dar nepriimtas dėl tęsiamo tyrimo – anot draudimo kompanijos, ekspertizės atskleidė neatitikimų, kurie nesutampa su kliento pateikta informacija apie įvykį.
Todėl, kaip aiškino draudimo bendrovė, būtina įvertinti papildomas aplinkybes, tarp jų ir tai, ar anksčiau Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) stipriai apgadintas bei vėliau į Europą importuotas automobilis buvo tinkamai suremontuotas ir ar tai galėjo turėti įtakos nagrinėjamam eismo įvykiui.
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Laukia jau beveik metus
V. Kairys pasakojo, kad dalį laiko gyvena Lietuvoje, dalį – Vokietijoje, o jo automobilis registruotas būtent ten.
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2025 m. rugsėjo 4 d. jis Lietuvoje pateko į eismo įvykį, o už avariją atsakingo vairuotojo civilinę atsakomybę draudžia bendrovės „Balcia Insurance SE“ Lietuvos filialas.
Pasak jo, nuo avarijos praėjo beveik vieni metai, tačiau galutinis sprendimas dėl žalos atlyginimo iki šiol nėra priimtas.
„Per tą laiką buvo atlikta automobilio apžiūra, „Mercedes-Benz“ specialistų vertinimas, nepriklausomo eksperto išvada, Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybinė ekspertizė, baigtas policijos tyrimas, kurio metu nenustatyta jokios nusikalstamos veikos. Nepaisant to, galutinio sprendimo vis dar nėra“, – pasakoja vyras.
Anot jo, per beveik metus sukaupta daugiau kaip 60 puslapių oficialaus susirašinėjimo su draudiku, ekspertų išvadų ir kitų dokumentų.
Tačiau, kaip teigė V. Kairys, bylos nagrinėjimo metu nuolat atsirasdavo naujų priežasčių, kodėl sprendimas dar negali būti priimtas.
„Iš pradžių buvo sakoma, kad reikia papildomos automobilio apžiūros. Vėliau laukta policijos tyrimo išvadų. Po to atsirado kitos priežastys, buvo paskirta Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizė. Kai ši buvo baigta ir draudikas patvirtino gavęs jos išvadą, vietoje galutinio sprendimo atsirado poreikis dar vienam ekspertui“, – pasakoja Virginijus Kairys.
Tai, pasak jo, kelia klausimą, kiek ekspertinių vertinimų dar gali prireikti, kad byla būtų užbaigta.
Abejoja, kad normalu tiek ilgai tęsti tyrimus
Vyro teigimu, ši istorija jam kelia ir platesnių abejonių dėl draudimo bendrovių veiklos.
„Ar Lietuvoje apskritai yra nustatytas terminas, per kurį draudimo bendrovė privalo baigti administruoti privalomojo civilinės atsakomybės draudimo bylą? O gal tokios bylos gali būti vilkinamos praktiškai neribotą laiką?“ – klausia jis.
Skaitytojas pabrėžia, kad šiuo atveju kalba jau ne tik apie savo automobilį, bet ir apie visų vairuotojų teises.
„Visi sąžiningai moka privalomojo draudimo įmokas ir tikisi, kad įvykus nelaimei jų bylos bus išnagrinėtos operatyviai, objektyviai ir laikantis įstatymų. Jeigu tokia praktika yra teisėta, visuomenė turi teisę tai žinoti. Jeigu ne – taip pat“, – sako jis.
Virginijus Kairys teigia kreipęsis į Lietuvos banką. Jei jo teisės nebus apgintos, jis ketina kreiptis į teismą.
„Mano tikslas nėra konfliktas su konkrečia draudimo bendrove. Noriu, kad būtų aiškiai atsakyta, kokios yra draudikų pareigos administruojant privalomojo civilinės atsakomybės draudimo bylas ir kur baigiasi teisėtas tyrimas, o prasideda nepagrįstas vilkinimas. Manau, kad toks teismų išaiškinimas būtų svarbus ne tik mano bylai, bet ir tūkstančiams kitų vairuotojų“, – teigia jis.
Draudimo bendrovė nustatė nesutapimų
Kaip naujienų portalui Lrytas komentavo „Balcia Insurance SE“ atstovai, sprendimas dėl draudimo išmokos šiuo metu dar nėra priimtas, nes tęsiamas eismo įvykio aplinkybių tyrimas ir papildomų ekspertinių duomenų vertinimas.
„Sudėtingose ir nestandartinėse žalos bylose papildomos ekspertizės yra įprasta praktika, kai surinkti duomenys rodo reikšmingų neatitikimų ar kelia pagrįstų klausimų dėl įvykio aplinkybių. Šiuo konkrečiu atveju atlikta teismo ekspertizė nustatė aplinkybių, susijusių su transporto priemonės technine būkle, saugos sistemų veikimu ir anksčiau patirtais pažeidimais, kurios nesutampa su kliento pateikta informacija apie įvykį.
Ši transporto priemonė anksčiau buvo patekusi į didelį eismo įvykį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir vėliau importuota į Europos Sąjungą. Todėl vertinama, ar po ankstesnio eismo įvykio ji buvo tinkamai suremontuota ir ar ši aplinkybė galėjo turėti reikšmės nagrinėjamo eismo įvykio aplinkybėms ir pasekmėms.
Šiuo metu laukiame papildomo ekspertinio tyrimo išvadų, kurios leistų priimti pagrįstą sprendimą dėl žalos atlyginimo“, – dėstoma „Balcia Insurance SE“ atsiųstame komentare.
Pasidomėjus, ar tokių atvejų daugėja ir per kiek laiko išsprendžiamos įvarios situacijos, draudimo bendrovė sako nematanti tendencijos, kad tokių atvejų daugėtų.
„Atvejai, kai žalos administravimo metu prireikia atlikti ekspertizę, yra reti, o situacijos, kai objektyviam sprendimui priimti reikalingos dvi nepriklausomos ekspertizės, yra itin retos ir iš esmės vienetinės.
Šiuo metu tikimės, kad papildoma ekspertizė bus baigta per artimiausias dvi savaites. Gavęs jos išvadas, draudikas nedelsdamas jas įvertins kartu su pirmosios ekspertizės rezultatais ir priims motyvuotą sprendimą dėl žalos bylos.
Vertiname, kad, nesant nenumatytų aplinkybių, pakankamą pagrindą galutiniam sprendimui priimti turėsime rugpjūčio mėnesį. Įprastais atvejais, kai eismo įvykio aplinkybės yra aiškios ir draudikui pateikiami visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai, žalos administravimas ir sprendimo priėmimas paprastai užtrunka iki 3 darbo dienų“, – nurodė „Balcia Insurance SE“ atstovai.
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