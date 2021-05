Naujienų portalas lrytas.lt primena, kad pirmadienį mažiausiai trims mėnesiams užsivėrė Kauno pilies sankryža. Vairuotojai skundžiasi, kad Kaunas šiuo metu yra vienas didelis kamštis.

Spūstys priklausys ir nuo Vyriausybės sprendimų

Vilniaus miesto savivaldybės rinkodaros ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Paulius Vaitekėnas pasakojo, kad Vilniuje nuo šių metų taikomas patobulintas aplinkos tvarkymo standartas, kurio tikslas – geresnė ir vilniečių lūkesčius atitinkanti infrastruktūros kokybė.

Vienas iš pagrindinių jo principų – saugoti ir gausinti naujų želdinių, suteikti daugiau erdvės pėstiesiems, perteklinę asfalto erdvę skirti kitiems judumo būdams ir želdinimui. Didelis dėmesys skiriamas ir geresnei takų apšvietimo kokybei, taip pat estetiniam vaizdui gerinti. Todėl pavasarį pradėti darbai bus tęsiami ir vasarą.

„Kaip ne vienas vilnietis jau pastebėjo, iš dalies gatvių dingo metaliniai atitvarai, kuriuos keičia tūkstančiai krūmų. Šis žaliasis miesto virsmas bus tęsiamas ir vasarą, o be to, bus tvarkomi pėsčiųjų takai, kurių per šiuos metus žadama sutvarkyti 12 km ir įrengti dar 5 km naujus. Taigi – dar daugiau patogumo vaikštynėms po miestą.

Vilniuje smulkesni gatvių darbai vyksta nuolat – rečiau žiemą, kai darbus sunkina oro sąlygos, todėl ir vasarą bus tvarkomos duobės gatvėse, bus vykdoma žvyrkelių priežiūra, gatvių su trinkelėmis priežiūra ir remontas“, – naujienų portalui lrytas.lt minėjo P.Vaitekėnas.

Anot pašnekovo, tarp didesnių tęstinių darbų, kurių trukmė driekiasi ne per vieną metų laiką, galima paminėti didelę Liepkalnio g. – Žirnių g. – Minsko pl. rekonstrukciją, kurios liepos viduryje laukia dar vienas eismo perorganizavimas, po kurio eismas bus leidžiamas jau pilna apimtimi, tačiau dar liks ribojimų, nes bus atliekami baigiamieji darbai – viaduko dažymas, apsauginių elementų įrengimas. Projektas dar nėra baigtas, o jis galutinai bus priduotas rugsėjo pradžioje.

Vilniaus miesto savivaldybės rinkodaros ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas tvirtino, kad šiuo metu yra skelbiami viešieji pirkimai, todėl antroje metų pusėje bus pradedami darbai įrengiant Naujasodžio, Vėjo ir Taugotiškių gatves.

Tuo metu situacija dėl spūsčių vasarą gali kisti ir ne vieną kartą – tam įtakos turi ne tik kelio darbai, dėl kurių laikinai atsiranda eismo ribojimų, bet ir pandemijos situacija.

P.Vaitekėnas aiškino, kad vasarą nemažai gyventojų atostogauja, todėl karštais savaitgaliais gali padaugėti spūsčių prie išvažiavimo iš miesto. Pašnekovas ragina keliones planuotis iš anksto, peržvelgti maršrutus, laikytis ne tik KET taisyklių bet ir karantino reikalavimų.

P.Vaitekėnas pabrėžė, kad negali tiksliai atsakyti apie sostines spūstis vasarą, nes joms įtaką daro Vyriausybės sprendimai – jei vasarą bus paskelbti apribojimai, keisis keliavimo įpročiai.

Tvarkys keletą zonų

Kauno savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis pasakojo, kad nuo gegužės vidurio iki rugsėjo 1 d. dėl kapitalinio remonto bus uždarytas eismas Pilies žiedinėje sankryžoje ir jos prieigose.

Tvarkymo planas apims net keletą zonų: bus remontuojamos P. Vileišio tilto deformacinės siūlės, atnaujinamos Kauno pilies žiedo, Šauklių bei Šv. Gertrūdos gatvių važiuojamosios dalys ir šaligatviai. Taip pat numatyta keisti kontaktinį troleibusų tinklą. Darbai prasidės gegužės viduryje ir tęsis iki rugsėjo 1 d.

Dėl kelio remonto eismas toliau bus ribojamas Kalpoko gatvėje. Darbus planuoja užbaigti iki šių metų rugsėjo mėnesio.

„Siekiant įrengti Europos prospekto tęsinį, bus ribojamas eismas atkarpoje nuo Kalvarijos iki Veiverių gatvių. Vairuotojams, išskyrus viešąjį transportą, teks susidurti su laikinais nepatogumais – bent iki liepos mėnesio minėtoje arterijoje įsigalios vienpusis eismas. Važiuoti bus galima tik kryptimi nuo Kalvarijos g.“ – naujienų portalui lrytas.lt tvirtino A.Pakalniškis.

Rekonstrukcijos darbus vykdantys rangovai prašo transporto priemonių savininkų stebėti kelio ženklus ir laikytis numatytos tvarkos, kad galima būtų nuo liepos vidurio grįžti prie įprasto dvipusio eismo. Visiškai užbaigti Europos pr. tęsinio darbus tikimasi šių metų spalį.

Vasarą dėl rekonstruojamos šiluminės trasos laikini eismo ribojimai laukia ir Karaliaus Mindaugo prospekte bei Kovo 11 gatvėje.

Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius teigė, kad visais atvejais miestas stengiasi maksimaliai užtikrinti, kad darbų metu vairuotojams būtų kuo mažiau nepatogumų: „Kasdien eismo situaciją matome per vaizdo stebėjimo kameras. Esant poreikiui, gali būti reguliuojamos šviesoforų fazės, taip užtikrinant didesnį transporto priemonių pralaidumą“.

Skirs dėmesį Baltijos prospektui

Klaipėda šiais metais daugiausia dėmesio skirs vienam iš pagrindinių įvažiavimų į miestą – Baltijos prospekto rekonstrukcijai. Čia rekonstruojama žiedinė sankryža su Šilutės ir Vilniaus pl., o virš šios sankryžos statoma estakada. Baltijos prospekto rekonstrukciją planuoja baigti 2023 metais.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas atskleidė, kad norėjo, jog rekonstrukcijos darbai kiek įmanoma mažiau trukdytų eismą mieste, todėl iki didesnių eismo ribojimų stengėsi baigti darbus kituose stambiuose objektuose. Neseniai buvo baigta dar vieno svarbaus įvažiavimo į miestą – Pajūrio g. rekonstrukcija. Taip pat baigti darbai vienoje didžiausių miesto gatvių – Šilutės plente bei šio plento sankryžose su Tilžės bei Kauno gatvėmis.

Be kita ko, baigia įrengti laikiną kelią per Lypkių pervažą – naujas kelias bus atidarytas šiomis dienomis ir sudarys vairuotojams papildomą galimybę įvažiuoti ir išvažiuoti iš Klaipėdos miesto per Laisvosios ekonominės zonos teritoriją nuo Statybininkų prospekto iki kelio Klaipėda-Šilutė.

Dar vienas didesnis projektas – išmaniosios eismo valdymo sistemos diegimas Minijos-Pilies-Naujojoje Uosto g. Čia bus rekonstruota ir prie eismo valdymo sistemos prijungta 17-a sankryžų.

Išmaniosios eismo valdymo sistemos įrengimą Minijos-Pilies-Naujojoje Uosto g. planuoja baigti per kiek daugiau nei metus, ateinančių metų vasarą.

„Žinoma, kaip ir kasmet bus vykdomas kasmetinis gatvių remontas – tvarkomi pažeisti gatvių ruožai, taip pat planuojama kvartalinių bei buvusių sodų bendrijų gatvių rekonstrukcija, tačiau tai jau mažesnės apimties darbai“, – naujienų portalui lrytas.lt kalbėjo V.Grubliauskas.

Pasak Klaipėdos mero, daugiausia vairuotojų kasdieniam keliavimui įtakos turės Baltijos pr. vykstantys darbai. Šiuo metu jau yra uždarytas ruožas šiaurinėje Baltijos pr. pusėje ties žiedine sankryža. Netrukus bus uždarytas Vilniaus pl. ruožas šiaurinėje pusėje nuo geležinkelio viaduko iki žiedinės sankryžos. Tačiau tuo pačiu metu atsivers jau minėtas papildomas įvažiavimas į Klaipėdą per LEZ teritoriją, kuris padės vairuotojams aplenkti rekonstruojamą ruožą.

Nepatogumų vairuotojai gali patirti ir įrengiant išmaniąją eismo valdymo sistemą Minijos – Pilies – Naujojoje Uosto g. Rekonstruojant sankryžas bus laikinai išjungti šviesoforai, žinoma, ne visose sankryžose iš karto, o po vieną. Tačiau jei norima pokyčių, neišvengiami ir laikini nepatogumai.

„Spūsčių tikimybė didžiausia Baltijos prospekte, kur vykdomi didžiulės apimties darbai. Siekiant, kad nepatogumų būtų kuo mažiau, stengėmės baigti visus didesnės apimties gatvių rekonstrukcijos projektus iki įsibėgėjant didiesiems darbams Baltijos prospekte. Taip pat įrengėme laikiną kelią per LEZ teritoriją.

Eismo ribojimų schemas svarstome Eismo saugumo komisijoje, deriname su policija, taip pat vyksta diskusijos su uosto bei keltų linijų atstovais – siekiame, kad Baltijos prospekte nesusidarytų į Centrinį Klaipėdos terminalą vykstančio krovininio transporto spūstys, kurios dar labiau apsunkina kasdienį gyventojų judėjimą“, – naujienų portalui lrytas.lt aiškino V.Grubliauskas.

„Užtrauktuko principas“

Saugaus eismo ekspertas, vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas teigė, kad pastebėjus, jog vyksta kelių remontas, reikia vadovautis „užtraukto principu“ – vienas automobilis važiuoja iš vienos juostos, o kitas iš kitos. Pasak pašnekovo, šioje vietoje prasideda problemos, nes vairuotojai bando įlįsti be eilės.

„Reikėtų, kad vienas vairuotojas važiuotų iš vienos juostos, o kitas iš kitos, bet ne – iš vienos juostos važiuoja du automobiliai, iš kitos juostos – trys. Per visus tokius gudručius prasideda spūstys“, – naujienų portalui lrytas.lt minėjo A.Pakėnas.

Pašnekovas prisiminė, jog prieš kelerius metus Vilniuje ties Vingio parku statė viaduką, todėl visa Geležinio Vilko g. buvo uždaryta: „Ten visi vairuotojai, kur eismas intensyvus, laikėsi „užtrauktuko principo“. Toje vietoje netekdavo stovėti dideliuose kamščiuose“.

Vairavimo instruktorius minėjo, kad gudruoliai mano, jog juos reikėtų praleisti, nes esą jų automobilis geresnis – tuo metu prasideda didžiausias chaosas.

Saugaus eismo ekspertas pajuokavo, kad remontuojant kelius reikėtų statyti policininką su dideliu beržiniu kuolu: „Jei tas policininkas pradėtų trankyti beržiniu kuolu į automobilio stogą, tie gudruoliai greičiausiai pradėtų laikytis taisyklių“. Tačiau minėjo, jog be pareigūnų pagalbos situacija nesikeis, nes visi gudruoliai bijo tik teisių atėmimo ir papildomų kursų.

„Jei remontuojant kelius susidaro kamščiai, tai toje vietoje turėtų stovėti patruliai ir bausti įžūlius vairuotojus“, – svarstė A.Pakėnas.