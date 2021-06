Privatizavus aikštelę senamiestyje, draudžia statyti automobilius: sutrikę gyventojai griebiasi šiaudo

Tiek gyventojai, tiek aplink šią aikštelę veikiančių įstaigų savininkai piktinasi, kad aikštelę privatizavusiam verslininkui sudaromos išskirtinės sąlygos – tam, kad iš kairėje pusėje esančios jo aikštelės netrukdomai galėtų išsukti automobiliai, dešinėje pusėje, kur buvo įprasta statyti automobilius, tą dabar daryti draudžia pastatyti kelio ženklai.

Prašė paaiškinti situaciją

Privatizavus dalį aikštelės, likusioje jos dalyje kurį laiką automobilių visai nebuvo galima statyti.

Sutrikę Smilgos gatvės gyventojai ir ten veikiančių įstaigų verslininkai netruko išsiaiškinti, kad aikštelę privatizavo vietos verslininkas, turintis čia savo statinį.

Gyventojai kreipėsi į „Rinkos aikštės“ redakciją, prašydami išsiaiškinti situaciją: „Eilę metų tarp Smilgos gatvės daugiabučių namų nr. 1 ir nr. 3 buvo savivaldybės įrengta mašinų stovėjimo aikštelė ir prie posūkio į įvažiavimą stovėjo ženklas „P“, suteikiantis visiems gyventojams teisę parkuoti savo automobilius.

Visiems buvo labai patogu, kadangi čia aplinkui daug įvairių įmonių name nr. 1 bei Didžiojoje gatvėje. Atsiradus gatvėje riboženkliams „Privati valda“ stovėjimo aikštelė ženkliai sumažėjo. Susidarė automobilių spūstys. Pastatyti ženklai „Sustoti draudžiama“ abiejose įvažiavimo pusėse panaikinantys gyventojams teisę parkuoti mašinas buvusioje stovėjimo aikštelėje. Praktiškai panaikintas bet koks privažiavimas prie čia esančių įmonių.

Privažiavimai prie daugiabučių namų siauri, užstatyti butų savininkų automobiliais. Dalis gyventojų parkuodavo savo automobilius stovėjimo aikštelėje nakčiai. Visiems buvo patogu ir nekėlė jokių rūpesčių ir nesutarimų. Prašome nuodugniai išsiaiškinti susidariusią padėtį ir padėti rasti galimybę atstatyti eilę metų buvusią tvarką. Prašome viešai paaiškinti gyventojams, kokia teise remiantis suteikta čia esama privati valda.“

Privatizavo suderinę su paveldosaugininkais

Kėdainių rajono savivaldybės administracija paaiškino, kad dalį automobilių stovėjimo aikštelės minėtoje senamiesčio vietoje jos savininkas paženklino kaip privačią, nes turi tam teisę – paženklinta sklypo dalis yra prijungta prie sklypo Didžioji g. 46, vadovaujantis Kėdainių senamiesčio 72-ojo kvartalo detaliojo plano sprendiniais, o detalusis planas parengtas vadovaujantis Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio išduotomis Planavimo sąlygomis.

„Sąlygose buvo nurodyta detaliojo plano sprendiniuose išlaikyti Kėdainių senamiesčio raidai būdingus dėsningumus: išlaikyti senamiesčio sklypų apstatymo struktūrą ir pobūdį, nepažeisti autentiškumo požymių, išsaugoti išlikusių istorinių valdų ribas ir įvažiavimus į jas, kur galima atkurti. Remiantis šiais reikalavimais detaliajame plane ir buvo priimtas sprendimas dėl istorinių ribų sklypui Didžioji g. 46 atkūrimo.

Detalusis planas patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimu“, – paaiškino savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius ir patvirtino, kad minėto žemės sklypo nuosavybė yra įteisinta, tad jo savininkas ir pažymėjo sklypą kaip privačią teritoriją.

Kreipėsi į Saugaus eismo komisiją

Netrukus po to, kai tarp Smilgos gatvės 1 ir 3 namų dalis automobilių stovėjimo aikštelės buvo pažymėta kaip privati, kaip jau minėta, likusioje aikštelės dalyje atsirado automobilių statymą draudžiantys ženklai.

Pasirodo, Kėdainių miesto seniūnija privačios aikštelės savininko iniciatyva kreipėsi į savivaldybės Saugaus eismo komisiją ir paprašė priimti sprendimą sustatyti draudžiamuosius ženklus, nes dešinėje aikštelės pusėje statomi automobiliai trukdo išsukti automobiliams iš kairėje pusėje esančios privačios aikštelės ir priekyje esančios likusios aikštelės dalies.

Komisija patenkino prašymą ir nutarė leisti įrengti kelio ženklą „Sustoti draudžiama“ su papildoma lentele, nurodančią galiojimo zoną į priekį, tačiau seniūnija taip uoliai ėmė vykdyti priimtą sprendimą, kad sustatė ženklus taip, jog pamiršo papildomą lentelę ir buvo uždrausta automobilius statyti visoje aikštelėje, išskyrus privatizuotą jos dalį.

Gyventojams pareiškus nepasitenkinimą, kaipmat buvo išsiaiškinta, kad seniūnija neteisingai sustatė ženklus.

„Po skundo paaiškėjo, kad kelio ženklai dėl apmaudžios klaidos pastatyti ne taip, kaip buvo nurodyta protokole. Klaida jau gegužės 7 dieną buvo ištaisyta. Ženklai pastatyti kaip reikia. Atsiprašome gyventojų už sukeltus nepatogumus“, – informavo savivaldybės administracijos direktorius A. Kacevičius.

Perstačius ženklus, atsirado kelios automobilių stovėjimo vietos įvažiuojant į aikštelę nuo Smilgos gatvės kairėje jos pusėje ir pačiame aikštelės priekyje prie Didžiosios gatvės, ten, kur baigiasi privačios aikštelės riba.

Gyventojų ir verslininkų sprendimas netenkina

Tačiau gyventojų ir Smilgos gatvės 1-ajame name bei artimiausiuose Didžiosios gatvės pastatuose įsikūrusių verslininkų toks savivaldybės Saugaus eismo komisijos sprendimas netenkina ir jie reikalauja atstatyti buvusią tvarką.

„Visame pasaulyje garsiai kalbama apie neįgaliųjų integraciją į visuomenę, apie būtinybę užtikrinti jiems galimybę naudotis visomis paslaugomis, o pas mus, panašu, viskas daroma atvirkščiai.

Kaip neįgaliesiems ateiti į parduotuvę, kirpyklą ar kitą šalia Smilgos gatvės aikštelės veikiančią įstaigą, jeigu čia net nėra kur pasistatyti automobilio? Ką kalbėti apie neįgaliuosius, jei į šias įstaigas sunku patekti net ir klubo sąnario operaciją patyrusiems ar kitiems sunkiau vaikštantiems žmonėms vien dėl to, kad nėra kur pasistatyti automobilio…

O be to, investuodami ir įsirenginėdami čia savo patalpas, nebuvome informuoti, kad neliks automobilių stovėjimo aikštelės, tad ir investicijas planavome atitinkamai. Dabar jaučiamės apgauti, manome, kad ginami tik vieno sklypą privatizavusio verslininko interesai sudarant jam išskirtines sąlygas naudotis aikštele, o kitiems žmonėms uždraudžiamas automobilių statymas neprivatizuotoje aikštelės dalyje. Vien dėl to, kad nėra kur pasistatyti automobilių, prarandame dalį klientų, dalį suplanuotų pajamų“, – „Rinkos aikštei“ sakė Smilgos gatvėje dirbantys verslininkai.

Buvusios tvarkos neatstatys

Savivaldybės administracijos direktorius A. Kacevičius atremia, kad toli gražu ne prie visų įstaigų yra vietos automobilių statymui, tad dirbančiųjų Smilgos gatvėje situacija ne pati blogiausia, nes vis tik šioje aikštelėje yra kelios vietos, kur įstaigų klientai gali statyti savo automobilius. Tiksliau – šios vietos atsirado, kai gyventojams pasiskundus seniūnija ištaisė klaidą ir pakeitė kelio ženklų sustatymo tvarką.

O buvusios ankstesnės tvarkos minėtoje aikštelėje niekas neatstatys, nes, kaip tikina A. Kacevičius, savivaldybė privalo užtikrinti eismo saugumą, tad dalį aikštelės atsitvėrus jos savininkui, tam tikroje likusio ploto dalyje tiesiog neliko nieko kito, kaip uždrausti automobilių stovėjimą, kad tiek iš privačios aikštelės, tiek iš kelių priekyje likusių laisvų parkavimo vietų, automobiliai galėtų netrukdomai išvažiuoti.

Papiktino ir duobių lopymas

Ne mažiau gyventojus papiktino ir tai, kad neseniai minėtoje automobilių stovėjimo aikštelėje buvo lopomos duobės. Ir tai buvo daroma tiek miestui priklausančioje, tiek privačioje aikštelės dalyje.

Gyventojai įtarinėjo, kad ne tik miestui priklausančios, bet ir privačios aikštelės duobės lopomos iš miesto seniūnijos biudžeto lėšų, tačiau šie spėjimai, pasirodo, buvo nepagrįsti.

Tiek miesto seniūnija, tiek ir verslininkas, kuriam priklauso privati aikštelė, yra pasirašę sutartį su įmonės „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnyba, tad sutvarkius aikštelę, tiek seniūnijai, tiek verslininkui buvo išrašytos atskiros sąskaitos už duobių sutvarkymą.