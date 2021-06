„Susisiekimo paslaugos“ savo feisbuko puslapyje paskelbė įrašą, kuriame pasidžiaugė, jog sostinėje turi autobusų ir troleibusų su kondicionieriais.

„Iš viso šią vasarą net 95 proc. viso viešojo transporto Vilniuje turi veikiančias kondicionavimo sistemas. Pernai vasarą šis skaičius siekė 76 proc., o 2018 m. kondicionuojama buvo apie 40 proc. viešojo transporto. Snaigės piktogramas, kurios nurodo, jog viešasis transportas turi kondicionierių, matysite ne tik švieslentėse, bet ir programėlėje“, – akcentuojama „Susisiekimo paslaugų“ įraše.

Aišku, žmonės nebuvo tokie entuziastingi ir džiaugsmingi, todėl parašė nemažai neigiamų komentarų. Vienas asmuo rašė, kad troleibusas buvo pažymėtas snaigės piktograma, tačiau kondicionierius neveikė. Kita moteris irgi pridūrė, kad autobusai su kuriais ji važiavo, neturėjo kondicionieriaus.

„Manau, kad šiuo metu, kai reikalaujama dėvėti kaukės, o temperatūra 32 laipsniai šilumos, tai viešasis transportas be kondicionierių yra nusikaltimas“, – rašė Kristina.

Šio įrašo pro akis nepraleido ir „Vilniaus viešojo transporto“ profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius.

„Tenka apgailestauti, kad „Vilniaus viešajam transportui“ prioritetas yra taupymas, o ne kokybiškas keleivių aptarnavimas ar vairuotojų tinkamos darbo sąlygos, sveikata.

Savaitgaliais nauji dviašiai ar triašiai autobusai su veikiančiais kondicionieriais stovi Verkių transporto departamente, o išleidžiami senesni, dujiniai autobusai be ar su neveikiančiais kondicionieriais. Todėl, kad triašio autobuso ar dyzelino dviašio autobuso kaštai yra brangesni.

Lauke 32 laipsniai šilumos, o autobuse ar troleibuse – 40 laipsnių. Svarbu – pigiau bendrovei ir „Susisiekimo paslaugoms“. Juda tai tikrai, bet po pasivažinėjimo „pirtyje“ šio judumo tikrai ilgai nepamirši. Vairuotojai alpsta, keleiviai dūsta – 95 proc., ar tikrai?“, – rašė A.Markevičius.

„Susisiekimo paslaugų“ atstovai paskelbė dar vieną paaiškinimą, kodėl itin karštomis dienomis vėsa kartais nėra tokia, kokios norėtųsi.

„Kondicionavimo sistemas šią vasarą turi 95 proc. viešojo transporto priemonių ir tai yra gera žinia. Kartu su vežėjais („Vilniaus viešasis transportas“ ir „Transrevis“) kasdien stengiamės užtikrinti patogias keliones, tačiau pripažįstame, kad tokios, kaip šios dienos, iššūkių kyla“, – aiškino „Susisiekimo paslaugų“ atstovai.

Taip pat įmonės atstovai pabrėžė, kad viešojo transporto stotelėse nuolat atidaromos transporto priemonių durys, o įlipant bei išlipant keleiviams karštas oras patenka į viešojo transporto saloną, taip natūraliai pakeldamas bendrą vidaus temperatūrą.

„Dėl šios priežasties net ir įjungus kondicionierius, lauke esant aukštai oro temperatūrai, vėsus oras ne visada išlaikomas. Be to, dalyje senesnių viešojo transporto priemonių – ypač troleibusų – vėdinimas vyksta per stoglangius ar orlaides. Juose esant aukštai lauko oro temperatūrai ne visada pavyksta išlaikyti vėsią temperatūrą autobuso ar troleibuso viduje“, – rašė „Susisiekimo paslaugų“ atstovai.

Keleiviams primena, kad viešajame transporte veikiant kondicionieriams nereikia atverti langų ir stoglangių, o pastebėjus juos atvertus – prašo uždaryti. Jei visgi keleiviai važiuoja autobusu ar troleibusu, kuriame kondicionieriaus nėra, stoglangį ar langus atidaryti galima.