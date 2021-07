„Kelių priežiūros“ atstovė spaudai Giedrė Čiakavičienė naujienų portalui lrytas.lt minėjo, kad vandens dar yra, todėl įmonė dirba iki šiol.

„Trečiadienį dirbome iki sutemų – 22 val. vakaro. Priežastis, kodėl iki šiol nepavyko susitvarkyti, ta, kad čia susirinkę labai daug vandens. Anksčiau to niekada nebuvo. Tikimės, kad iki ketvirtadienio vakaro pavyks išspręsti problemą. Esame pajungę visą specialų transportą“, – minėjo G.Čiakavičienė.

Įmonės atstovė pataria vairuotojams ketvirtadienį apvažiuoti ir vengti Riešės žiedo.

Priminsime, kad antradienį pliaupiantis lietus užtvindė sostinės gatves. Kai kuriems vairuotojams susidoroti su liūtimi buvo tikras iššūkis. Jie bandė apvažiuoti balas kirsdami šalikelės žolę, riedėdami šaligatviu ar ieškodami kitų išvažiavimų. Kitą dieną draudimo bendrovės sulaukė didelio kiekio skambučių, nes vairuotojai pradėjo skaičiuoti pirmuosius nuostolius.

„Jei liūtis būtų dar labiau įsismarkavusi, tai kritulių kiekio suma būtų viršijusi 80 mm ir pasiekusi katastrofinį lygį. Didžiulė lietaus porcija teko Šeškinės, Pašilaičių, Fabijoniškių ir Jeruzalės mikrorajonams, kuriuose iškrito daugiau nei 50 mm kritulių“, – rašė „Grindos“ atstovai.

Dėl liūties padarinių į „Grindą“ kreipėsi daugiau nei pusė tūkstančio žmonių. Įmonės atstovai tvirtina, kad prireiks savaitės intensyvaus darbo, kol galės pasakyti, jog visi liūties padariniai yra likviduoti.

Kaip apsisaugoti?

Per lietų kelio danga tampa slidi, pailgėja stabdymo kelias ir padidėja eismo įvykių tikimybė. Lyjant ir esant šlapiai kelio dangai vairuotojai dažnai patenka į pavojingas slydimo situacijas. Dažnai automobilis „elgiasi“ priešingai, nei tikimasi.

Saugaus eismo ekspertai pastebi, kad avaringumas esant dideliam kritulių kiekiui, palyginti su sausomis dienomis, gerokai išauga, todėl važiuodami šlapia kelio danga ar lyjant lietui vairuotojai turi būti itin atidūs, nepervertinti savo galimybių, nes tikimybė patekti į pavojingą situaciją gerokai išauga.

Patys skaudžiausi atvejai fiksuojami vairuotojams praradus automobilio kontrolę ir išvažiavus į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiavus nuo kelio.

Saugaus eismo ekspertą Artūrą Pakėną stebina vairuotojai, kurie per liūtį stengiasi būtinai pravažiuoti ežerais virtusiomis gatvėmis.

„Važiuoja, nors vanduo jau siekia slenkstį ar veržiasi pro dureles. Juk tokia „drąsa“ dažniausiai baigiasi užpiltu varikliu, vandens gali patekti į oro filtrą. O sušlapę elektronikos prietaisai neretai tampa sunkiai pataisomais“, – portalui lrytas.lt yra sakęs A.Pakėnas.

Pasak eksperto, susidariusios balos – dar vienas riziką didinantis veiksnys per lietų. Važiuojant per jas, būtina sumažinti greitį ir būti itin atsargiems. Per pačią balą patartina važiuoti tolygiu greičiu, staigiai nestabdyti. Jeigu vandens lygis pasiekia automobilio važiuoklę, geriau kuo greičiau pasitraukti.

Vanduo gali pakenkti elektros sistemai arba, blogiausiu atveju, užgesinti variklį. Važiuoti vandeniu visiškai padengta kelio danga ypač rizikinga, nes vandens srovė automobilį gali nustumti nuo kelio.

Be to, reikėtų stengtis laikytis kuo arčiau dešinio kelio krašto. Jeigu kelyje yra daugiau negu viena juosta viena kryptimi, važiuoti pirmąja juosta.

Tuomet pavyks išvengti pavojingos situacijos, kuomet vienu metu aptaško dvi mašinos iš abiejų pusių. Taip pat reikėtų žinoti, kaip elgtis akvaplaningo atveju. Akvaplaningas – tai ypač pavojinga situacija, kuomet lietaus metu tarp padangos paviršiaus ir kelio dangos susidaro vandens pleištas.

Tuomet ratai netenka sukibimo su kelio danga ir net tiesiame kelyje automobilis ima nevaldomai slysti. Akvaplaningas gali ištikti važiuojant didesniu nei 75 km/val. greičiu. Svarbiausia ištikus akvaplaningui iškart švelniai atleisti akceleratorių ir jokiu būdu nedaryti staigių judesių vairu, laikyti jį tiesiai.

Paniškai manevruojant, kyla pavojus, kad automobilis atgaus sukibimą su keliu būtent tuo momentu, kai vairas bus nusuktas į šoną, ir tuomet lengvai galite nuvažiuoti nuo kelio arba išvažiuoti į priešingą eismo juostą. Jeigu priekyje yra kliūtis ir tenka stabdyti, tai reikėtų spustelti ir vėl atleisti stabdžio pedalą.

Kuo svarbu pasirūpinti?

Vairuoti lyjant nemalonu daugumai žmonių, o, be to, suprastėjęs matomumas, pasikeitusios kelio sąlygos per lietų gerokai padidina riziką patirti avariją.

Norint patirti kuo mažiau streso, vairuotojams patariama keisti langų valytuvus bent kartą per metus. Tuomet jie nenusidėvės ir per lietų vairuotojais matys geriau. Be to, reikėtų nuolat tikrinti automobilio žibintų ryškumą.

Automobilių žibintai ilgainiui ima šviesti vis blyškiau. Jei po ilgos pertraukos teks vairuoti lyjant lietui naktį, tai gali tapti nemalonia staigmena. Lyjant reikia naudoti artimųjų šviesų žibintus. Tai ne tik pagerins matomumą, bet ir užtikrins, jog ir kiti eismo dalyviai pastebės automobilį.

Padidinus greitį nuo 50 km/val. iki 60 km/val., stabdymo kelias – ilgesnis nei visas automobilio kėbulas. Jeigu stabdžiai tvarkingi ir yra įdiegta stabdymo sistema, greitis visiškai nesvarbus. Kita automobilio detalė, kurią svarbu prižiūrėti – padangos. Reikėtų nuolat tikrinti, kad padangų slėgis būtų tinkamas, ne per mažas. Geriau tegul jis būna šiek tiek didesnis negu nurodo gamintojas.