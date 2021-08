„Regitra“, siekdama B kategorijos praktikos egzaminus dar labiau priartinti prie realaus vairavimo, spalio mėnesį įdiegs papildomą savarankiško vairavimo užduotį. Jos esmė – būsimi vairuotojai 10–15 minučių kelyje vadovausis navigacija, o ne egzaminuotojo instrukcijomis.

Vairavimo egzamino tikslas – įvertinti būsimų vairuotojų įgūdžius ir gebėjimus saugiai, atsakingai vairuoti transporto priemonę. Siekiant šio tikslo, egzamino metu stengiamasi sudaryti sąlygas, kuo panašesnės į realų vairavimą, skatinama planuoti kelionę, mąstyti ir priimti savarankiškus sprendimus.

Be to, akcentuojama vairuotojų atsakomybės, sąmoningumo ir sprendimų svarba, kad jie gebėtų patys parengti vairavimo scenarijus, kuriais remdamiesi, gavę vairuotojo pažymėjimą, vairuos vieni.

„Norime, jog būsimų vairuotojų patirtis būtų kuo tikroviškesnė. Šiandien navigacijos įrenginys yra tapęs kasdieniu vairuotojų pagalbininku, kurį naudojame važiuojant į naujas vietas, ieškodami trumpesnio kelio ar norėdami išvengti spūsčių.

Įtraukdami šią užduotį į praktikos egzaminą, skatinsime būsimus vairuotojus išmokti teisingai paskirstyti savo dėmesį ir savarankiškai planuoti kelionę, kai šalia nėra instruktoriaus ar egzaminuotojo“, – naujienų portalui lrytas.lt teigė „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Jau ir anksčiau egzaminuojamasis turėjo tam tikrą veiksmų laisvę, pavyzdžiui, pačiam reikėjo pasirinkti vietą automobilio statymui, važiuoti vadovaujantis informaciniais ženklais, nurodančiais kryptį į kokį nors objektą.

Visgi, dažniausiai nurodymai būdavo duodami labai aiškiai prieš manevrą. Tokiu būdu, duodami nurodymai buvo „signalas“, skatinantis veikti (žvalgytis į veidrodžius, rodyti posūkio signalus, keisti greitį ar pan.), todėl egzaminuojamojo savarankiškas veiksmų planavimas iš anksto buvo ribotas.

S.Šuminas aiškino, jog egzamino metu yra vengiama pašalinių trikdžių – idealiu atveju, taip ir turėtų būti, tačiau egzaminuojamieji, gavę vairuotojo pažymėjimą, patenka toli gražu ne į tokias idealias sąlygas.

Vairuotojas turi sugebėti naudotis valdymo įtaisais taip, kad beveik visas dėmesys būtų sutelktas į tai, kas vyksta aplink automobilį, o ne jo viduje. Dėmesio paskirstymas čia tampa esminiu veiksniu.

Vertinimo sistema – tokia pati

Navigacijos įrenginys tapo kasdieniu vairuotojo pagalbininku, todėl „Regitros“ atstovai rado būdą kaip jį įtraukti į vairavimo mokymą ir egzaminavimą. Dalį maršruto egzaminuojamasis važiuos vadovaudamasis „TomTom GO Basic 6“ įrenginio nurodoma kryptimi arba kelio ženklais, nurodančiais kryptį į parinktą objektą, tačiau be nuolatinių egzaminuotojo nurodymų. Pasak įmonės atstovų, šiai navigacijai bus išleista 12 838 tūkst. eurų be PVM.

Naujoji savarankiško vairavimo užduotis truks nuo 10 iki 15 minučių ir prasidės po 10 minučių, kai būsimas vairuotojas pradės važiuoti eisme.

Dar prieš jai prasidedant, egzaminuotojas į navigaciją įves kelionės tikslą. Taip pat užduoties metu egzaminuotojas gali paprašyti atlikti ir specialųjį važiavimo manevrą, jei pakeliui pasitaiko tam tinkama vieta.

Pasak „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojo, jei egzaminuojamasis pamirš nurodymus arba nuvažiuos ne tuo keliu – nebus baudžiamas.

„Šiuo metu dar labiau keisti ar papildyti teorijos, praktikos egzaminų neketiname, tačiau stebime užsienio šalių gerąją praktiką, todėl, ar ateityje sulauksime pokyčių – parodys tik laikas“, – kalbėjo S.Šuminas.

Reikalauja papildomo dėmesio

Sostinėje dirbantis vairavimo instruktorius Kastytis Povilaitis palaiko naują užduotį su navigacija. Jis pabrėžė, kad šią užduotį „Regitros“ atstovai planavo įvesti jau šių metų pradžioje, tačiau to neįvyko.

„Vairavimo mokyklos šiaip užduočiai buvo ilgą laiką ruošiamos mintimis, todėl „Regitra“ nepadarė skubotų veiksmų. Įmonės atstovai remiasi kitų šalių praktika bei įveda naujoves. Dauguma vairuotojų, kurie turės vairuotojo pažymėjimą, naudosis navigacija. Aš pats ja naudojuosi, kai kažkur važiuoju“, – naujienų portalui lrytas.lt pasakojo pašnekovas.

K.Povilaitis akcentavo, jog anksčiau būsimi vairuotojai mėgdavo permesti atsakomybę ant egzaminuotojo, pavyzdžiui, jog per vėlai ar neaiškiai pasako dėl posūkio, kitos reikiamos krypties, o dabar jie to padaryti negalės.

Pasak pašnekovo, ši užduotis pridės papildomo krūvio būsimam vairuotojui, nes ji reikalauja papildomo dėmesio ir nebus pagalbos iš egzaminuotojo. Tačiau jis pridūrė, jog šią užduotį jau yra bandęs su savo mokiniais ir jiems tai nesukėlė didelių rūpesčių. Aišku, mokiniams buvo iškilę nesklandumų vykdant šią užduotį. Vienas mokinys buvo taip stipriai susikaupęs, kad po 20 min. tik suprato, jog važiuoja į priešingą pusę, nei reikia.

Trikdo vienas dalykas

„Mane trikdo tai, jog bus naudojamas konkretus navigacijos įrenginys. Nuo tos dienos, kai „Regitra“ pranešė apie šį įrenginį, jo kaina pakilo apie 30 proc. Šiuo metu jie yra išparduoti.

Klausimas, ar tas papildomas įrenginys yra reikalingas. Juk vėliau dauguma vairuotojų naudoja navigaciją mobiliajame telefone. Būsimi vairuotojai patiria stresą, kai reikia sėsti į kitą transporto priemonę, o čia dar atsiras kita įranga...“ – naujienų portalui lrytas.lt kalbėjo K.Povilaitis.

Vairavimo instruktorius teigė, jog bendravo su S.Šuminu apie šią navigaciją ir jam buvo atsakyta, kad ne visi jų klientai turi išmaniuosius telefonus ir pats egzaminas užtruktų ilgiau, todėl buvo atsisakyta idėjos leisti vairuotojams naudoti nuosavus telefonus.

Anot pašnekovo, svarbiausia nuvykti iki reikiamo taško, o kaip vairuotojai iki jo nuvyks – nesvarbu: „Jei jie žino, kaip reikia važiuoti iki reikiamos vietos, gali net nežiūrėti į navigacijos įrenginį“.

K.Povilaitis mano, kad dėl papildomos užduoties gali padidėti vairuotojų skaičius, kurie neišlaikys iš pirmo karto praktikos egzamino: „Greičiausiai dauguma bandys išlaikyti egzaminą iki spalio mėnesio, jog išvengtų papildomos užduoties. Visi bijo naujovių“.

Vairavimo instruktorius nemato prasmės įsigyti papildomų navigacijos įrenginių vairavimo mokykloms, nes viskas yra mobiliajame telefone.