Kelius prižiūrinčios Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Grinda“ atstovas Egidijus Steponavičius pranešė, kad pirmadienį vakare gavo pranešimą, jog prie M.K.Čiurlionio g. viaduko nukrito šulinio dangtis.

Šį šulinį įmonės atstovai uždengė specialiu dangčiu ir informavo apie įvykusią situaciją šulinio savininką – „Vilniaus vandenis“.

Be to, „Grindos“ atstovai pastatė informuojamas gaires, jog niekas neužvažiuotų ant šulinio arba neįkristų. Pasak E.Steponavičiaus, kažkas vis dėl to užvažiavo ant šulinio, nes šulinys šiuo metu yra atidengtas.

„Žmonės mato, kad šulinys atviras, todėl lėtina greitį. Šiuo metu esame gavę pranešimus iš policijos, pagalbos centrų ir privačių asmenų. Mes dar kartą kreipėmės į „Vilniaus vandenis“, kurie pranešė, kad darbas perduotas rangovams“, – akcentavo E.Steponavičius.

Naujienų portalui lrytas.lt pasiteiravus, kodėl, jo nuomone, „Vilniaus vandenys“ pirmadienio vakarą nesutvarkė šulinio, atsakė: „Greičiausiai žmonės nusprendė, kad 19 val. vakaro baigėsi darbo diena“.

„Susisiekimo paslaugų“ komunikacijos specialistė Dovilė Marčinksaitė papildomai pridūrė, kad šiuo metu fiksuojamos spūstys Geležinio Vilko g., Ukmergės g., įvažiavime į Edukologijos žiedą.

Fiksuojami šių autobusų maršrutų nukrypimai nuo tvarkaraščių: 1G, 2G, 3G, 10, 11, 24, 34, 56, 87, 88, 89.

Šiuo metu M.K.Čiurlionio g., stengiantis likviduoti kliūtį ir apsaugoti vairuotojus, buvo uždaryta viena iš dviejų eismo juostų.

„Vilniaus vandenų“ komunikacijos skyriaus vadovė Renata Saulytė-Smalskė naujienų portalui lrytas.lt teigė, jog pirmadienio vakarą gavę iš „Grindos“ pranešimą, kad šulinio dugnas ir pats šulinys yra įskilęs bei pažeistas, operatyviai iškvietė rangovus.

„Pirmadienį vakare buvo priimtas sprendimas ir įvertinta situacija, jog šulinio nepavyks taip greitai sutvarkyti, todėl darbai buvo tęsiami nuo antradienio 7 val. ryto. Šulinys buvo važiuojamojoje dalyje, kur trys eismo juostos sueina į vieną“, – dėstė R.Saulytė-Smalskė.

Šiuo metu darbai yra baigti – šulinys sutvarkytas ir eismas nebėra ribojamas.

„Darbai buvo sudėtingi tuo, kad reikėjo ne tik šulinio dangtį pakeisti, bet ir patį šulinį sutvirtintinti ir atstatyti kelio dangą ją išasfaltuojant, nes tai yra pati judriausia sostinės gatvė“, – pridūrė „Vilniaus vandenų“ komunikacijos skyriaus vadovė.