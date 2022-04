Pradedamos „Rail Baltica“ ruožo tarp Kauno ir Latvijos statybos

Statybos pradedamos Jonavos rajone esančiame Čiūdų kaime – čia bus tiesiama privažiuojamųjų kelių atkarpa Šveicarija-Žeimiai.

„Lietuvos geležinkelių“ antrinės bendrovės „LTG Infra“ skelbtą konkursą laimėjusi „Eurovia Lietuva“ už 6,6 mln. eurų prie būsimo „Rail Baltica“ geležinkelio įrengs 18 vietinės reikšmės kelių, kurių bendras ilgis viršys 18 kilometrų.

Statybų pradžios renginyje dalyvaus susisiekimo viceministrė Loreta Maskaliovienė, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, „Eurovia Lietuva“, „LTG Infra“ ir „RB Rail“ atstovai.

„Rail Baltica“ ruožo nuo Kauno iki Latvijos sienos bendras ilgis sieks 169 kilometrus, tarp Kauno ir Ramygalos bus įrengti 7 viadukai, 11 geležinkelio viadukų, 4 geležinkelio tiltai ir 3 tuneliai gyvūnams. Be to, čia bus pastatytas vienas įspūdingiausių inžinerijos objektų – 1,51 kilometro ilgio tiltas per Neries upę.

Tuo metu nuo Ramygalos iki Lietuvos-Latvijos sienos bus trys geležinkelio tiltai, 14 automobilių kelių ir 20 geležinkelio viadukų, keturi žalieji tiltai ir Panevėžio keleivinių traukinių stotis.

Ruožui jau skirta 257 mln. eurų Europos Sąjungos paramos, šių metų sausį Lietuva pateikė paraišką Europos Komisijai projektui skirti dar 686,7 mln. eurų.

Europinio standarto geležinkelis nuo sienos su Lenkija iki Kauno veikia nuo 2015 metų, tačiau jis irgi bus rekonstruojamas, kad traukiniai galėtų važiuoti greičiau.

„Rail Baltica“ nuo 2026 metų turėtų sujungti Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą, Lietuvoje šis ruožas tęsis 392 kilometrus. Juo keleiviniai traukiniai galės važiuoti iki 250 kilometrų per valandą greičiu, o krovininiai traukiniai – iki 120 kilometrų per valandą greičiu.