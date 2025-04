Savaitė Klaipėdos apskrities keliuose: 6 girti vairuotojai, 10 beteisių – iš viso užfiksuota per pusė tūkstančio KET pažeidimų

Balandžio 2 d. apie 15 val. 17 min. Palangoje, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, sustabdytam 1982 m. gimusiam automobilio „Renault“ vairuotojui nustatytas 1,36 prom. girtumas.

Balandžio 3 d. apie 19 val. 40 min. Plungėje, V. Mačernio g., sustabdytam 1957 m. gimusiam „Honda“ vairuotojui nustatytas 0,53 prom. girtumas.

Balandžio 5 d. apie 11 val. 26 min. Klaipėdoje, Minijos g., patikrintai 1979 m. gimusiai „Volkswagen“ vairuotojai nustatytas 0,56 prom. girtumas.

Balandžio 6 d. apie 8 val. 45 min. Klaipėdoje, Vilniaus pl., sustabdytam 1999 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom. girtumas. Tą pačią dieną apie 11 val. 54 min. Klaipėdos r., krašto kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, 1987 m. gimusiam „Ford“ vairuotojui nustatytas 0,74 prom. girtumas. O apie 11 val. 28 min. Klaipėdos r., tame pačiame krašto kelyje, 1969 m. gimusiam „Vokswagen“ vairuotojui – 0,74 prom. girtumas.

Dar 10 pareigūnų patikrintų vairuotojų neturėjo teisės vairuoti.

Kovo 31 d. apie 13 val. 35 min. Klaipėdoje, Taikos pr., sustabdžius 2003 m. gimusią BMW automobilio vairuotoją nustatyta, kad teisė vairuoti jai yra atimta.

Balandžio 1 d. apie 13 val. 25 min. Klaipėdoje, Taikos pr., sustabdžius 1975 m. gimusią „Honda“ vairuotoją ir apie 14 val. 30 min. uostamiesčio Jūrininkų pr. bei Laukininkų g. sankryžoje, patikrinus 1990 m. gimusį „Mercedes Brenz“ vairuotoją nustatyta, kad teisė vairuoti jiems yra atimta.

Kobo 3 d. apie 15 val. 50 min0. Rietave, Plungės g., sustabdžius 1987 m. gimusį, priekabą tempusį „Audi“ vairuotoją nustatyta, kad jis neįgijęs teisės vairuoti tokios rūšies transporto junginio.

Tą pačią dieną apie 22 val. Plungėje, Birutės g., sustabdžius 2010 m. gimusį BMW vairuotoją nustatyta, kad jis neturi teisės vairuoti tokios rūšies transporto priemonės.

Balandžio 4 d. apie 9 val. 25 min. Klaipėdos r., krašto kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, patikrinus 1965 m. gimusį „Mercedes Benz“ vairuotoją nustatyta, kad jis teisės vairuoti nėra įgijęs.

Tą pačią dieną apie 15 val. 32 min. ten pat sustabdžius 1991 m. gimusį „Mercedes Benz“ vairuotoją nustatyta, kad teisės vairuoti jis taip pat nėra įgijęs.

Balandžio 6 d. apie 9 val. 45 min. Klaipėdoje, Vilniaus pl., patikrinus 1987 m. gimusį, priekabą tempusį „Volkswagen“ vairuotoją nustatyta, kad neturi teisės teisės vairuoti tokios transporto priemonės rūšies.

Tą pačią dieną apie 14 val. 08 min. Klaipėdoje, Medelyno g., 1983 m. gimęs BMW vairuotojas vairavo neįsirengęs antialkoholinio variklio užrakto, taip pat nustatytą leistiną važiavimo greitį viršijo 32 km/val. O apie 15 val. 38 min. Kretingos r., Klausgalvių kaime, sustabdžius 1998 m. gimusį, taip pat BMW automobilį vairavusį vyrą nustatyta, kad teisės vairuoti jis nėra įgijęs, taip pat važiavo 119 km/val. greičiu, kai leistinas toje vietoje yra 50 km/val.

Pareigūnai nustatė ir vieną alkoholio padauginusį dviratininką – balandžio 3 d. apie 15 val. 59 min. Priekulėje, Žvejų g., 1985 m. gimusią dviratininkui nustatytas 2,12 prom. girtumas.

Praėjusią savaitę, per vykdytas priemones, ypač didelį dėmesį Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai skyrė važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisymo ir važiavimo per geležinkelių pervažas kontrolei. Užfiksuoti net 106 vairuotojai nepaisę šviesoforo signalų reikalavimų ir 33 nesilaikę važiavimo per geležinkelio pervažą taisyklių.

Pareigūnai primena, kad už važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimus vairuotojams gresia bauda nuo 360 iki 560 eurų ir teisės vairuoti praradimas nuo dviejų mėnesių iki pusės metų.

Pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 33 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliasiais įrenginiais, 26 – nesegėjo saugos diržų, 26 – nepraleido pėsčiųjų, 6 – lenkė ten, kur tai daryti draudžiama.

Mobiliuoju greičio matuokliu užfiksuoti 246, rankiniu – dar 46 leistino greičio viršijimo atvejai.