„Birželio 19 d. nuo 5:00 iki 21:00 val. dalyje Gedimino prospekto bus draudžiamas transporto eismas. Judėti galės tik viešasis, aptarnaujantysis transportas ir gyventojai“, – praneša JUDU.

Taip pat teigta, kad nuo birželio 18 d. 18:00 val. iki birželio 19 d. 21:00 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas Gynėjų gatvės atkarpoje ties Nepriklausomybės aikšte.

„Birželio 19 d. rytinio (7:00–9:00) ir vakarinio (17:00–19:00) piko metu galimi papildomi judėjimo ribojimai dėl protesto dalyvių judėjimo apribojimų“, – teigta soc. tinkle „Facebook“.

Dėl minėtų pakeitimų įspėjama, kad yra galimas ir viešojo transporto vėlavimas, todėl rekomenduojama keliones planuotis iš anksto.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc. Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikymo pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė, skelbė ELTA.

Šiuo metu registruotas naujas siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau 60 VDU pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus). Pirmąjį būstą šiuo metu Seimas linksta apmokestinti nuo 450 tūkst. eurų jo vertės „grindų“, ne pagrindinio būsto vertės sumuojamos ir apmokestinamos nuo 50 tūkst. eurų. Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.