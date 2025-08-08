Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Vasarą
prenumeruok
Lrytas PREMIUM
vos už 12,99 € metams ir
gauk bilietą
į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Prenumeruoti
Auto
Saugus eismas
2025 m. rugpjūčio 8 d. 14:29
Įspėja Vilniaus vairuotojus – judrioje sankryžoje neveikia šviesoforas
2025 m. rugpjūčio 8 d. 14:29
Lrytas.lt
JUDU praneša svarbią informaciją vairuotojams – dėl ESO sutrikimų neveikia Geležinio Vilko – Mokslinikų g. sankryža bei Kalvarijų – Kazlausko g. sankryža.
Daugiau nuotraukų (1)
„Prašome būti atidžiais ir laikytis eismo taisyklių“, – teigiama JUDU paskelbtame feisbuko įraše.
šviesoforas
sankryža
Vilnius