Įspėja Vilniaus vairuotojus – judrioje sankryžoje neveikia šviesoforas

2025 m. rugpjūčio 8 d. 14:29
Lrytas.lt
JUDU praneša svarbią informaciją vairuotojams – dėl ESO sutrikimų neveikia Geležinio Vilko – Mokslinikų g. sankryža bei Kalvarijų – Kazlausko g. sankryža.
„Prašome būti atidžiais ir laikytis eismo taisyklių“, – teigiama JUDU paskelbtame feisbuko įraše.
